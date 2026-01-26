Проезд по платным трассам в России подорожал из-за инфляции
В 2026 года тарифы на проезд по ряду платных дорог в России выросли. В «Автодоре» объяснили Telegram-каналу Baza, что это связано с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание трасс.
Подорожание коснулось трасс М‑4 «Дон», М‑12 «Восток» и ЦКАД. На М‑11 «Нева» новые цены начали действовать с 12 января: поездка до аэропорта Шереметьево теперь стоит 645 рублей вместо 570, изменились тарифы и на других направлениях — в Зеленоград, Солнечногорск и др.
Окончательное решение по повышению платы по другим трассам будет приниматься после анализа экономической ситуации. При этом в «Автодоре» предупредили: слишком резкий рост тарифов может снизить дорожный трафик.
