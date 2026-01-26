Проезд по платным трассам в России подорожал из-за инфляции

26 января 2026, 13:30

Фото: iStock/Erich Fend

В 2026 года тарифы на проезд по ряду платных дорог в России выросли. В «Автодоре» объяснили Telegram-каналу Baza, что это связано с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание трасс.