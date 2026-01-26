В школах Мурманска провели уроки при фонариках из-за последствий аварии на ЛЭП

26 января 2026, 12:05

Фото: iStock/spaxiax

В школах Мурманска занятия временно проходили в условиях отсутствия электричества — ученикам пришлось писать при свете фонариков и экранов мобильных телефонов. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.