В школах Мурманска провели уроки при фонариках из-за последствий аварии на ЛЭП
В школах Мурманска занятия временно проходили в условиях отсутствия электричества — ученикам пришлось писать при свете фонариков и экранов мобильных телефонов. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации источника, в двух городских школах учебный процесс не стали отменять, несмотря на перебои с электроснабжением после масштабной аварии на линиях электропередачи. В течение примерно получаса дети освещали тетради телефонами, а педагоги старались успокоить учеников и не допустить паники. Позже подачу электроэнергии восстановили.
Полностью восстановить электроснабжение в регионе планируют до конца текущей недели. В Мурманской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Блэкаут в регионе продолжается уже четвёртый день. Из-за сильной непогоды обрушились пять опор ЛЭП, в результате чего жители остались без света и тепла. В магазинах наблюдается дефицит фонариков и свечей. В Мурманске и Североморске организованы пункты поддержки, где жители могут зарядить телефоны и ноутбуки, а также получить горячее питание.
Читайте также: