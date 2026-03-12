Проезд во всем метро Петербурга можно оплатить биометрией
Оплата проезда по биометрии теперь доступна на всех станциях петербургского метро. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Как отмечается, замначальника метрополитена Вадим Арсеньев и зампредседателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» Сергей Фикс заявили, что станции полностью оснастили терминалами для прохода с использованием биометрических данных. В метрополитене также собираются внедрить офлайн-авторизацию — это должно повысить стабильность работы сервиса при проблемах со связью.
Параллельно идет интеграция с платформой предпроцессинга. В личном кабинете пассажиры смогут подробнее отслеживать поездки и управлять настройками. Новые биометрические турникеты уже установили на станциях «Площадь Восстания-2» и «Гостиный двор», что помогло снизить нагрузку в часы пик.
По словам Арсеньева, сервис стал реально доступным для широкого круга пассажиров и выступает альтернативой привычным способам оплаты, делая поездки удобнее и современнее.
