«Профессиональное выгорание»: Психолог предупредил о рисках служебного романа

10 февраля 2026, 18:01

Психолог Самбурский: отношения между коллегами могут перерасти в крепкий союз

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Коллеги, находящиеся в романтических отношениях, имеют меньше поводов для ревности, однако могут быстрее выгорать в профессиональном плане. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский.





Ранее «Газета.Ru» опубликовала исследование сервиса «Работа.ру», которое показало, что у 42% опрошенных россиян был служебный роман. При этом у 32% респондентов они перетекли в серьезные отношения — 18% поженились, а 14% продолжают встречаться.



Отмечается, что 68% опрошенных скрывали свой роман на работе из-за возможных сплетен коллег. У некоторых опасение вызывает перенос домашних конфликтов на работу или возникновение сложностей в отношениях из-затрудовой деятельности.



Самбурский в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что отношения между коллегами действительно могут перерасти в долгосрочный и крепкий союз.





«На работе у людей много времени для того, чтобы понаблюдать друг за другом. Поэтому служебные романы часто становятся не какой-то случайной историей, как в ситуации, например, с приложениями знакомств, а итогом длительного взаимодействия с человеком по самым разным вопросам, не только романтическим», — пояснил психолог.