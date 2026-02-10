«Профессиональное выгорание»: Психолог предупредил о рисках служебного романа
Коллеги, находящиеся в романтических отношениях, имеют меньше поводов для ревности, однако могут быстрее выгорать в профессиональном плане. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский.
Ранее «Газета.Ru» опубликовала исследование сервиса «Работа.ру», которое показало, что у 42% опрошенных россиян был служебный роман. При этом у 32% респондентов они перетекли в серьезные отношения — 18% поженились, а 14% продолжают встречаться.
Отмечается, что 68% опрошенных скрывали свой роман на работе из-за возможных сплетен коллег. У некоторых опасение вызывает перенос домашних конфликтов на работу или возникновение сложностей в отношениях из-затрудовой деятельности.
Самбурский в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что отношения между коллегами действительно могут перерасти в долгосрочный и крепкий союз.
«На работе у людей много времени для того, чтобы понаблюдать друг за другом. Поэтому служебные романы часто становятся не какой-то случайной историей, как в ситуации, например, с приложениями знакомств, а итогом длительного взаимодействия с человеком по самым разным вопросам, не только романтическим», — пояснил психолог.
В этом случае партнеры лучше понимают нагрузку друг друга, поэтому в паре происходит меньше конфликтов из-за переработок и задержек в офисе. Кроме того, становится меньше поводов для ревности.
Тем не менее Самбурский отметил, коллеги, находящиеся в паре, зачастую обсуждают профессиональные вопросы и дома. Это может привести к выгоранию из-за отсутствия отдыха от дел. Кроме того, постоянное присутствие партнера рядом тоже может стать проблемой, поскольку людям необходимо расставаться хотя бы на время во избежание частых ссор.