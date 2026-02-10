В России предложили разрешить беременным работать дистанционно
В России предложили расширить трудовые гарантии для беременных женщин и молодых матерей. С инициативой выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью журналу Эксперт.
По его словам, работодателям следует предоставлять будущим мамам возможность работать дистанционно или переходить на гибкий график. Такая мера, как считает министр, поможет сохранить занятость женщин в период беременности и снизить нагрузку.
Для сотрудниц с маленькими детьми также предлагается ввести дополнительные послабления. Речь идет о возможности сократить рабочий день на один час, а также оставлять ребенка в специальной детской комнате при предприятии или учебном заведении.
Котяков подчеркнул, что государство должно создать условия, при которых женщинам не придется выбирать между карьерой и рождением детей. В числе возможных мер поддержки он назвал продление времени работы детских садов и более гибкий подход работодателей к семейным обстоятельствам сотрудников.
Читайте также: