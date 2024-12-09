Профессор Ачкасов: мануальная терапия вызывает вопросы у доказательной медицины

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Методы мануальной терапии вызывают вопросы с точки зрения доказательной медицины, но в определенных обстоятельствах являются эффективными, особенно в комплексе с другими упражнениями. Об это заявил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. По его словам, важно понимать, что применять эти методы должен только квалифицированный специалист.
«С точки зрения доказательной медицины, такое воздействие вызывает определённые вопросы. Есть научные исследования, которые говорят об эффективности мануального метода, и их много. Но чтобы провести такое исследование, нужно очень трепетно подойти к вопросу – как правильно дозировать этот метод? Он очень субъективный, очень зависит от навыков конкретного доктора», — подчеркнул врач в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев развеял ряд других распространенных мифов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист назвал предубеждениями, в том числе, заявления о бесполезности химиотерапии и ее сильном вреде для здоровья. Он указал, что на самом деле каждый пациент по-разному переносит эту процедуру, а негативная реакция на препараты чаще всего кратковременна.
«На эффективность химиотерапии влияют разные факторы — вид рака, распространенность метастазов в другие органы, полное или частичное «реагирование» на тот или иной химиопрепарат. Иногда «химия» является единственным способом успешного лечения онкобольного, как, например, при раке легкого, желудка или молочной железы. Все зависит от конкретной ситуации», — пояснил онколог.Читайте также:
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