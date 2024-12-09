Врачи Детского центра в Красногорске устранили новорождённой порок лёгкого

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске прооперировали малышку с врождённом пороком лёгкого. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
В центр поступила девятимесячная девочка с кистозно-аденоматозной мальформациией. Диагноз поставили ещё в роддоме, когда ребёнок находился в утробе матери
Фото: телеграм-канал ДКЦ
Младенец чувствует себя хорошо, его выписали домой через пять дней.
В ДКЦ пояснили, что у маленьких детей хорошо развиты компенсаторные функции организма. Через некоторое время оставшаяся верхняя доля лёгкого заполнит всю полость удалённой части, и девочка будет жить обычной жизнью.
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«Этот врождённый порок характеризуется образованием множества кист в лёгочной ткани. Внешних проявлений такое заболевание не имеет, но в будущем может вызвать воспаление лёгких и хроническую пневмонию. Операцию проводили малоинвазивно. С помощью трёхмиллиметровых троакаров удалили долю лёгкого, где были кисты, а затем наложили специальные клипсы», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
Младенец чувствует себя хорошо, его выписали домой через пять дней.
В ДКЦ пояснили, что у маленьких детей хорошо развиты компенсаторные функции организма. Через некоторое время оставшаяся верхняя доля лёгкого заполнит всю полость удалённой части, и девочка будет жить обычной жизнью.
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Лора Луганская