Более 2,3 тыс. подмосковных врачей получили бесплатные земельные участки

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Узким медицинским специалистам Московской области за 11 месяцев 2024 года безвозмездно предоставили 230 участков. Они получили их в рамках региональной льготной программы «Земля врачам», сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.
«Самое большое количество участков в этом году предоставили администрации городских округов Орехово-Зуевский (22), Пушкинский (17) и Талдомский (16). А всего с начала действия соответствующего закона участки получили 2 тыс. 398 врачей, в том числе 514 – в специализированных посёлках для медиков», – уточнили в ведомстве.Льготная мера по предоставлению земли позволяет привлечь специалистов самых дефицитных областей в учреждения здравоохранения региона.
Медикам 39 специальностей, работающим в учреждениях здравоохранения Московской области, уже более трёх лет бесплатно предоставляют участки в 32 городских округах.
Чтобы получить такой участок, нужно подать заявку через местную администрацию на выбор из предложенного списка или самостоятельно найти участок на кадастровой карте и подать заявление через портал uslugi.mosreg.ru. При этом надо указать должность, место работы и координаты участка. Срок оформления заявки – 15 рабочих дней.
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Лора Луганская