Профессор Алексеенко объяснила, почему спелая хурма не всегда бывает мягкой
При выборе хурмы стоит учитывать особенности сорта: некоторые плоды теряют терпкость только после полного созревания, другие можно есть плотными. Об этом рассказала профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Алексеенко.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовала обращать внимание на цвет и чашелистики. У спелых плодов окраска насыщенная, а чашелистики подсохшие. «Королек» часто отличается сладким вкусом и слабой терпкостью, хотя название сорта не гарантирует отсутствие вяжущего ощущения.
Такой вкус связан с дубильными веществами — танинами — и нерастворимым пектином. Особенно много их в незрелой хурме. По мере созревания терпкость снижается.
Если плод вяжет, его можно оставить при комнатной температуре. Чтобы ускорить созревание, положите рядом яблоки или бананы: они выделяют этилен. Снизить терпкость поможет и заморозка, однако после оттаивания мякоть изменит текстуру.
По словам Алексеенко, хурма подходит для осенне-зимнего рациона. В ней есть пищевые волокна, каротиноиды, витамин C и калий. Волокна помогают работе кишечника и служат пищей для полезных бактерий. Каротиноиды и полифенолы участвуют в защите клеток от окислительного стресса, калий поддерживает работу мышц и нервной системы. При этом считать фрукт лечебным продуктом не стоит.
Зрелые плоды содержат много природных сахаров. Для большинства здоровых людей эксперт назвала разумной порцией одну-две небольшие хурмы. Есть много незрелых терпких плодов не стоит: из-за высокого содержания танинов они могут вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Особенно важно соблюдать умеренность людям с заболеваниями пищеварительной системы.
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