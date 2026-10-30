Профессор Алексеенко объяснила, почему спелая хурма не всегда бывает мягкой

30 октября 2026, 07:20

Профессор Алексеенко: мягкость хурмы — не всегда признак спелости у всех сортов

Фото: iStock/bhofack2

При выборе хурмы стоит учитывать особенности сорта: некоторые плоды теряют терпкость только после полного созревания, другие можно есть плотными. Об этом рассказала профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Алексеенко.