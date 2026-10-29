В Санкт-Петербурге солнце светило более 100 часов в октябре впервые за 20 лет

29 октября 2026, 20:01

Синоптик Колесов: в Петербурге солнце в октябре светило более 100 часов

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Суммарная продолжительность солнечного сияния в Санкт-Петербурге в октябре превысила 100 часов. Об этом в личном блоге написал главный синоптик города Александр Колесов.