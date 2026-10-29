В Санкт-Петербурге солнце светило более 100 часов в октябре впервые за 20 лет
Суммарная продолжительность солнечного сияния в Санкт-Петербурге в октябре превысила 100 часов. Об этом в личном блоге написал главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, в октябре 2005 года в городе солнце светило 115 часов. Он подчеркнул, что в некоторые пасмурные годы этот показатель составлял всего 36–50 часов за весь месяц, поэтому в нынешнем году местные жители могут быть довольны солнечными днями.
Синоптик отметил, что неоднократно предупреждал о том, что месяц будет очень теплым, и, вероятно, к концу октября температура воздуха в Санкт-Петербурге окажется на третьем месте среди самых теплых лет. Кроме того, согласно его мнению, к региону приближается атмосферный фронт, пришедший из Финляндии, из-за чего в ближайшую ночь и в пятницу днем ожидаются дожди. Однако в субботу, 31 октября, осадки прекратятся, и, возможно, снова появится солнце, заключил Колесов.
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