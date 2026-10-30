На Бали рассказали об одной из самых необычных операций по спасению россиян

30 октября 2026, 03:12

Одним из самых необычных случаев спасения россиян на Бали стала эвакуация вертолётом

Фото: iStock/Omm-on-tour

Одной из самых необычных операций по спасению туристов на курортном острове Бали стала эвакуация вертолетом двух россиян с пляжа. Об этом РИА Новости сообщили в поисково-спасательной службе острова.