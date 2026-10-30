На Бали рассказали об одной из самых необычных операций по спасению россиян
Одной из самых необычных операций по спасению туристов на курортном острове Бали стала эвакуация вертолетом двух россиян с пляжа. Об этом РИА Новости сообщили в поисково-спасательной службе острова.
Инцидент произошёл 23 апреля на пляже Чемонгкак в районе Печату на юге Бали. Двое туристов попали в ловушку под скалой, когда начала прибывать морская вода. Восемь спасателей отправились на помощь, однако из-за расположения пострадавших и ограниченного времени пришлось задействовать вертолёт SGi Air Bali.
Спасательная операция шла на фоне поднимавшихся волн. С вертолёта спустили лебёдку и подняли россиян на борт по одному. Серьёзных проблем не возникло, но специалистам требовалось действовать быстро. Граждан РФ доставили на вертолётную площадку. У мужчины были небольшие повреждения ноги и левого локтя, медики обработали все раны. От дальнейшего обследования в больнице туристы отказались.
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