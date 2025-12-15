Профессор Глущенко: пиво превращает мужчин в геев*, а женщин в проституток

15 декабря 2025, 10:24

Фото: iStock/Bavorndej

Эксперт Международной академии трезвости Анатолий Глущенко рассказал, что пиво повышает женские гормоны у мужчин и превращает их в геев*, а женщин в проституток. Об этом он заявил изданию «Абзац».





По мнению Глущенко, хмель, содержащийся в пиве, богат фитоэстрогенами. Они, как утверждает эксперт, превращаются в женский гормон эстрадиол, влияя на поведение людей. Мужчины становятся менее мужественными, голос меняется, фигура теряет форму, а внимание смещается к представителям собственного пола.



Женщины, по словам профессора, тоже ощущают эффект: переизбыток гормона якобы снижает социальную ответственность и разрушает привычные семейные роли. Даже безалкогольное пиво, по его словам, не безопасно, поскольку хмель сохраняет активные вещества.





«Если это происходит у мужчины, у него голос становится более писклявым, плечи сужаются, живот растет, таз расширяется, он начинает бояться всего, мужественность пропадает. И более того, ему мужчины начинают нравиться. Мужчине начинают нравиться мужчины. А женщина, когда пивом начинает увлекаться, у нее возникает переизбыток этого женского гормона и она становится женщиной с пониженной социальной ответственностью», — добавил профессор.