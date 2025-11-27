Мужчина поджег сожительницу из-за отказа принести пиво
Житель штата Северная Каролина попал под арест за поджог сожительницы. Об этом информирует KGNS TV.
56-летний Патрик Тайсон стал фигурантом дела после того, как напал на свою сожительницу во время ссоры. По словам женщины, мужчина требовал, чтобы она принесла ему пиво, но она отказалась выполнить его просьбу. В ходе конфликта Тайсон бросил в нее какой-то предмет, который не попал в цель и разбил кухонную плиту. После этого он начал угрожать ей.
Угрозы не возымели действия, и Тайсон перешел к более радикальным мерам. Он взял бутылку спирта, вылил его на пол и диван, где сидела женщина, а затем поджег. Огонь быстро распространился на ее кофту, но прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание. Женщина не получила серьезных травм. Тайсона задержали и арестовали.
