В России предложили запретить «детское шампанское» из-за риска популяризации алкоголя
Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить «детское шампанское» в России
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить в России продажу безалкогольных напитков под названием «детское шампанское». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение Хамзаева к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.
Парламентарий считает, что название «детское шампанское» является маркетинговой уловкой, которая популяризирует алкоголь среди несовершеннолетних. По его мнению, это вводит в заблуждение детей и их родителей, формируя ложное представление о безопасности и допустимости употребления спиртного.
Юрист предупредил о высоких штрафах и возможном лишении свободы за сруб елки
Хамзаев подчеркивает, что шампанское — это сугубо взрослый алкогольный напиток, и использование схожего термина для детского лимонада некорректно.
«Такие формулировки, как «пиво без градуса» или «вино без алкоголя», по сути, представляют собой скрытую нативную рекламу. (...) «Детское шампанское» сопоставимо с такими явлениями, как «детский наркотик» из сахарной пудры или жевательная резинка в форме сигареты», — указал депутат.В своём обращении Хамзаев просит разработать меры по выведению подобной продукции и термина из оборота.