В России предложили запретить «детское шампанское» из-за риска популяризации алкоголя

14 декабря 2025, 05:40

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить «детское шампанское» в России

Фото: iStock/dikushin

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить в России продажу безалкогольных напитков под названием «детское шампанское». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение Хамзаева к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.





Парламентарий считает, что название «детское шампанское» является маркетинговой уловкой, которая популяризирует алкоголь среди несовершеннолетних. По его мнению, это вводит в заблуждение детей и их родителей, формируя ложное представление о безопасности и допустимости употребления спиртного.





Юрист предупредил о высоких штрафах и возможном лишении свободы за сруб елки

«Такие формулировки, как «пиво без градуса» или «вино без алкоголя», по сути, представляют собой скрытую нативную рекламу. (...) «Детское шампанское» сопоставимо с такими явлениями, как «детский наркотик» из сахарной пудры или жевательная резинка в форме сигареты», — указал депутат.