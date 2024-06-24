Профессор из Коломны стала победителем конкурса научных работ

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Профессор из Коломны стала победителем международного конкурса научных работ «ЗНАНИЕ. ИННОВАЦИИ. ПРИОРИТЕТЫ». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Декан факультета иностранных языков ГСГУ Ирина Саламатина одержала победу в Международном конкурсе, посвященном Десятилетию науки и технологий.
Профессор заняла первое место за учебно-методическое пособие «Britain and the USA: Country Studies», предназначенное для бакалавров по дисциплине «Страноведение и лингвострановедение».
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«За свой вклад в науку и образование профессор была удостоена диплома победителя первой степени от Научно-просветительского центра «Традиция», Вятского государственного агротехнологического университета и Историко-культурного молодёжного научного общества «Самобытная Вятка», — поделились в пресс-службе.
Профессор заняла первое место за учебно-методическое пособие «Britain and the USA: Country Studies», предназначенное для бакалавров по дисциплине «Страноведение и лингвострановедение».
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Мира Полтева