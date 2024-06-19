В Подмосковье более чем в два раза увеличат число кластеров «Профессионалитета»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Семь кластеров федерального проекта «Профессионалитет» функционируют в Московской области в настоящее время, осенью их число возрастёт до 14, а в 2025 году — до 17, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Мы продолжаем развивать проект «Профессионалитет», именно на такие программы мы видим особый спрос среди абитуриентов техникумов и колледжей. В 2025 году будут открыты ещё три новых кластера, таким образом, всего у нас будет функционировать 17 кластеров «Профессионалитета», — заявил первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.В министерстве добавили, что сейчас по программам «Профессионалитета» в Московской области обучаются более 6 тысяч человек.
Новые кластеры позволят молодёжи области получить специальности в сфере робототехники, IT и атомной промышленности.
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