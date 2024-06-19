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В Подмосковье более чем в два раза увеличат число кластеров «Профессионалитета»

19 июня 2024, 17:43
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Семь кластеров федерального проекта «Профессионалитет» функционируют в Московской области в настоящее время, осенью их число возрастёт до 14, а в 2025 году — до 17, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Мы продолжаем развивать проект «Профессионалитет», именно на такие программы мы видим особый спрос среди абитуриентов техникумов и колледжей. В 2025 году будут открыты ещё три новых кластера, таким образом, всего у нас будет функционировать 17 кластеров «Профессионалитета», — заявил первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.
В министерстве добавили, что сейчас по программам «Профессионалитета» в Московской области обучаются более 6 тысяч человек.



Новые кластеры позволят молодёжи области получить специальности в сфере робототехники, IT и атомной промышленности.

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В Подмосковье наградили победителей конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024»
19 июня 2024, 17:53

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подведены итоги областного конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В регионе подвели итоги конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024» Московской области».

«По итогам конкурса 1 место заняли: Николай Кузнецов из Сергиево-Посадского колледжа, Дарья Зуйкова из колледжа «Подмосковье» и Родион Мишин из ГГТУ. В номинации «Лучший наставник» 1 место заняли Юлия Шлыкова из Егорьевска и Ксения Мартынова из Коломны», — поделились в пресс-службе.

Победителей поздравила руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Московской области Елена Храпова и пожелала успехов в реализации новых инклюзивных проектов.

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Фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» пройдет в Пушкино
19 июня 2024, 17:44

Фото: istockphoto / Ajax9

В Пушкинском пройдет фестиваль «Подмосковье – территория дружбы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
IX Московский областной фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» состоится 23 июня на территории Центрального парка культуры и отдыха Пушкино.

«На площадке артисты творческих объединений со всего Подмосковья исполнят для зрителей национальные песни и танцы в традиционных народных костюмах. Также участников праздника ждут выставка от национальных культурных автономий Московской области, праздничный концерт — мастер-классы, песни, танцы и, конечно, угощения!», — поделились в пресс-службе.

На фестиваль ежегодно приходят целыми семьями, чтобы интересно и весело провести время. Жители всех возрастов находят здесь то, что радует душу и дарит незабываемые эмоции и впечатления.

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Шум от работы оборудования устранили в 300 подмосковных домах
19 июня 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Управляющие организации устранили шум от работы оборудования в 300 домах Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Там отметили, что звуки работы технического оборудования, размещённого в подвалах многоквартирных домов, может вызвать дискомфорт у жильцов первых этажей. При содействии инспекторов надзорного ведомства управляющие компании устранили шум.
«Регулярное техническое обслуживание и проверки помогают выявлять возможные неисправности и предотвращать появление шума. Если житель обратился с такой проблемой, управляющая компания обязана выявить причину шума, отремонтировать неисправное оборудование, а если шум превышает норму, провести звукоизоляционные работы», – уточнил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В министерстве напомнили, что управляющие компании несут ответственность за общее имущество многоквартирных домов, в том числе инженерное оборудование в подвалах. Тем, кто столкнулся с проблемой громкой работы инженерного оборудования, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию или оставьте заявку на портале.

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Глава Минобрнауки призвал улучшить высшее медицинское образование в России
Валерий Фальков выступил за реформы медицинского образования
19 июня 2024, 17:15

Фото: Официальный Сайт Минобрнауки

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков в рамках заседания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов» обозначил необходимость совершенствования единых образовательных программ в области медицины, сообщает ведомство в своем Телеграм-канале.
Предложение было поддержано Рособрнадзором. В рамках будущих реформ планируется также запустить программу повышения квалификации преподавателей в ведущих вузах и научных институтах медицинского профиля. Эта работа стартует с 1 сентября 2024 года. Также глава ведомства сообщил о намерении обновить оборудование в вузах, относящихся к министерству . С 1 января 2025 года планируется запустить новую ведомственную программу, направленную на более современное оснащение вузов техникой.

Кроме перечисленных мер, планируется ввести четвертый образовательный грант для поступления иностранцев в медицинские университеты России. Он будет полностью оплачивать стоимость обучения, проживание в общежитии и транспортные расходы.

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Искусственный интеллект может спасти людей от одиночества в будущем
Футуролог Кононов: Нейросети могут спасти людей от одиночества в будущем
19 июня 2024, 17:06

Фото: iStock/kentoh

Человекоподобный искусственный интеллект в будущем может спасать людей от одиночества, заменяя реального собеседника. Так считает футуролог Александр Кононов.
По словам специалиста, нейросети все лучше имитируют человеческое общение, однако из-за этого не стоит беспокоиться.

«Просто беседовать – большого ума не надо. Искусственному разуму не нужны выдающиеся интеллектуальные способности, чтобы обмануть человека. Поэтому я бы не делал какие-то страшные прогнозы, что это приведёт к чему-то опасному – никакой большой угрозы в том факте, что человек может заменить своего собеседника на искусственный интеллект, я не вижу», — рассказал Кононов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также отметил, что возможность поговорить с ИИ вместо реального человека может даже помочь людям справиться с чувством одиночества, ведь для нормального психологического состояния необходим кто-то, с кем можно поговорить по душам, и часто такого человека найти сложно. Из-за этого популярны стали психоаналитики, которые готовы за деньги выслушать человека.

Таким образом, эксперт уверен, что нейросети являются неким спасительным кругом для поиска собеседника. С их помощью люди смогут справиться с психологическими переживаниями и одиночеством в реальной жизни.

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Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии
Адвокат: Никита Белых выйдет из колонии 21 июня
19 июня 2024, 17:04

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет за получение взяток, выйдет на свободу 21 июня. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов в интервью РИА Новости.
Ранее адвокат уточнял, что срок заключения Белых истекает 24 июня, последний день наказания — 23 июня. Поскольку это выходной день, его могли освободить либо 21 июня, либо 24 июня.

«Выйдет 21 числа в первой половине дня из СИЗО-1 в Кирове», — сообщил адвокат агентству.
Грохотов также отметил, что Белых планирует присутствовать на заседании Кировского областного суда 28 июня. «Он будет там как подсудимый, его явка обязательна. Он намерен присутствовать», — добавил адвокат.

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В Подмосковье предупредили об опасности смерча
19 июня 2024, 17:03

Фото: Istockphoto / Francis Lavigne-Theriault

В Московской области в ночь на четверг ожидаются сильный дождь с грозой, шквалистый ветер и смерч. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«В ночь на 20 июня на регион обрушатся ветер с порывами до 15-20 м/с, переходящий в смерч с мегадождём. В результате выпадет от 34 до 36 мм осадков», – информирует министерство.
Жителям рекомендуют не выходить на улицу, перемешаться в транспорте, а не пешком, надевать непромокаемую одежду.

По прогнозам Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, грозы в Московской области ожидаются 20 июня с 00:00 часов до 22:00.

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#подмосковье
#московская область
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В Ленинском округе предотвратили нелегальный сброс 50 кубометров мусора
19 июня 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух нелегальных перевозчиков мусора задержали полицейские на территории Ленинского городского округа, общий объём отходов, загруженных в их машины, составил около 50 кубометров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Одного из водителей, транспортировавших мусор без необходимых разрешительных документов, остановили в селе Беседы, второго — на Володарском шоссе», — уточнил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Обоих нарушителей оштрафовали.

Отмечается, что незаконная перевозка отходов была выявлена в ходе совместной проверки, в которой приняли участие сотрудники Минэкологии Московской области и УМВД России по Ленинскому городскому округу.

В министерстве напомнили, что в ходе предыдущего рейда в Ленинском округе проверили 37 самосвалов с мусором, документы на перевозку отходов отсутствовали у десяти водителей.

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#отходы
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В Красногорске завершается строительство образовательного комплекса «Полёт»
19 июня 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство воспитательно-образовательного комплекса «Полёт» в Красногорске, рассчитанного на 1500 школьников и 200 воспитанников детского сада, вступило в завершающую стадию, готовность объекта составляет 90 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте завершаются отделочные и фасадные работы, идёт монтаж оборудования и инженерных сетей, сборка и расстановка мебели. На пришкольной территории обустраивают площадки для занятий спортом и детских игр, а также проезд и тротуары», — говорится в сообщении.
В работах заняты более 150 человек, задействовано восемь единиц техники.

В четырёхэтажном здании общей площадью свыше 26,5 тыс. квадратных метров предусмотрены кабинеты, лаборатории, мастерские, классы для групп продлённого дня, а также спортзалы, актовый зал и библиотека с читальным залом. В блоке для детского сада есть помещения для групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий и прочие необходимые помещения.

Воспитательно-образовательный комплекс планируют открыть 1 сентября.

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