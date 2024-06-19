В Подмосковье наградили победителей конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Подведены итоги областного конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В регионе подвели итоги конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024» Московской области».
Победителей поздравила руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Московской области Елена Храпова и пожелала успехов в реализации новых инклюзивных проектов.
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«По итогам конкурса 1 место заняли: Николай Кузнецов из Сергиево-Посадского колледжа, Дарья Зуйкова из колледжа «Подмосковье» и Родион Мишин из ГГТУ. В номинации «Лучший наставник» 1 место заняли Юлия Шлыкова из Егорьевска и Ксения Мартынова из Коломны», — поделились в пресс-службе.
Победителей поздравила руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Московской области Елена Храпова и пожелала успехов в реализации новых инклюзивных проектов.
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Мира Полтева