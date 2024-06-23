Губернатор поздравил школьников Подмосковья с завершением олимпийского сезона

Фото: Константин Семенец
В Одинцовском округе прошёл фестиваль «Взлёт.Пикник» для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников из Подмосковья. Мероприятие включало пикник с бургерами и лимонадом, выставку достижений, мастер-классы, конкурсы и выступления кавер-бенда и диджеев.
Андрей Воробьёв поздравил олимпиадников, вручил награды тренерам и поблагодарил учащихся за их усердие и преподавателей за поддержку. Фестиваль прошёл на базе Областной гимназии им. Е.М. Примакова, где действует ОЦ «Взлет».
В «Взлете» ежегодно обучается более 5 тысяч талантливых школьников. За пять лет центр провёл свыше 800 программ для более 157 тысяч детей. Подмосковье активно поддерживает центр, в том числе открыв два кампуса.
Подмосковье улучшает показатели на Всероссийской олимпиаде: в этом году победителем или призёром стал почти каждый второй участник из 812 школьников региона. Для участников и победителей предусмотрены губернаторские премии до 500 тысяч рублей, а для педагогов — ежемесячные выплаты.
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В «Взлете» ежегодно обучается более 5 тысяч талантливых школьников. За пять лет центр провёл свыше 800 программ для более 157 тысяч детей. Подмосковье активно поддерживает центр, в том числе открыв два кампуса.
Подмосковье улучшает показатели на Всероссийской олимпиаде: в этом году победителем или призёром стал почти каждый второй участник из 812 школьников региона. Для участников и победителей предусмотрены губернаторские премии до 500 тысяч рублей, а для педагогов — ежемесячные выплаты.
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Артем Кузьмин