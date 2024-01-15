Врач Шуров призвал вернуть опыт ЛТП для алкозависимых в некоторые регионы России

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Врач-нарколог Василий Шуров заявил, что в условиях алкоголизации населения необходима более активная пропаганда здорового образа жизни, а в некоторых регионах России может помочь даже возвращение лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).
«Тогда начинается самогоноварение, употребление суррогатов и всего остального, что, к сожалению, даёт высокую смертность. Необходимо включать пропаганду здорового образа жизни в депрессивных регионах, где люди массово спиваются, нужно как-то организовывать для них досуг, занимать людей, целенаправленно их лечить. В Магаданской области, Чукотском и некоторых северных округах чудовищная статистика по алкоголизму. Там нужно развивать наркологическую службу, увеличивать количество реабилитационных коек, вернуть опыт ЛТП», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.
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