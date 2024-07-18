Профессор Крушельницкая заявила о главной причине выгорания учителей

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Профессор, завкафедрой теоретических основ социальной психологии МГППУ Ольга Крушельницкая заявила, что основной причиной выгорания педагогов является неудовлетворенность взаимодействием с родителями.
«Одной из главных причин профессионального выгорания учителей является неудовлетворенность общением с родителями учеников. Это связано с тем, что учителя и родители часто предъявляют друг к другу различные требования, но не достигают конструктивного взаимодействия для обеспечения условий благоприятного развития детей», – пояснила в беседе с Газета.ру Крушельницкая.
Она добавила, что отношение педагогов и родителей могут не складываться и из-за нехватки умения у первых гармонично выстраивать коммуникацию.
При ощущении выгорания специалист рекомендовала учителям обращаться за психолого-консультационной помощью.
Ранее врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» раскрыла, к чему может привести выгорание на работе.
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