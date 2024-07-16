Профессор МГУ рассказала о «нашествии» медуз в Крыму

Фото: IStock/Rost-9D
Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева рассказала в беседе с RT, что, судя по фото, которые появились в социальных сетях, в Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов.
Она заявляет, что эти медузы обладают необычайно ядовитыми щупальцами, опасными в том числе и для человека. Профессор настоятельно не рекомендует посещать пляжи, на которых ранее замечали этот вид.
У людей, имеющих аллергическую непереносимость, в результате ожога могут наступить тяжелые последствия, даже приводящие к смерти, предупреждает Темерова.
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