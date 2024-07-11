Акула повредила подводный дрон исследователей

Фото: IStock/RamonCarretero
Акула откусила кусок от подводного дрона, исследовавшего Большую голубую дыру. Видео с инцидентом опубликовал на своем YouTube-канале исследователь Джон Митчелл.
Он со своим напарником захотел исследовать дно Большой голубой дыры и заодно проверить реакцию местных морских обитателей на видеокамеру. Это крупное подводное пространство, глубиной 130 метров, расположенное недалеко от Белиза. Оно известно тем, что французский океанолог Жак-Ив Кусто включил его в десятку лучших мест на Земле для дайвинга.
Как видно из кадров, опубликованных блогером, плавник акулы показывается на мгновение и исчезает. Через несколько секунд она внезапно набрасывается на технику и откусывает от нее часть. Дрон удалось поднять, но второй раз погрузить его уже не получилось.
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