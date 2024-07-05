В российском регионе медведь загрыз мужчину во время прогулки

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Недалеко от деревни Леоново в Износковском районе Калужской области медведь загрыз человека, передает «Газета.Ru».
Местный житель сообщил, что инцидент произошел в 2 июля во время прогулки погибшего со своей собакой. По его словам, после инцидента жители деревни не выходят «дальше огорода».
Информацию подтвердил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.
Ранее в поселке Горячие Ключи на курильской острове Итуруп медведь напал на охранника, который пытался защитить собаку от хищника. В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать.
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Информацию подтвердил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.
Ранее в поселке Горячие Ключи на курильской острове Итуруп медведь напал на охранника, который пытался защитить собаку от хищника. В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать.
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Александр Климов