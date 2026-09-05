Профессор назвала самую популярную русскую еду в Китае

05 сентября 2026, 19:55

Профессор Чжао Ян: В Китае популярен борщ с солеными огурцами

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Китае назвали три самых популярных русских блюда. По словам профессора Института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета Чжао Ян, наибольшим спросом у китайских потребителей пользуются борщ, котлеты и солёные огурцы.





В интервью РИА Новости эксперт отметила, что у каждого могут быть свои гастрономические предпочтения, однако именно эти позиции стабильно входят в число фаворитов. Она добавила, что рецепты этих блюд стали настоящими «хитами» на китайских кулинарных интернет-платформах. Особое внимание Чжао Ян обратила на солёные огурцы, которые, по её словам, можно без труда найти в Харбине.





«В крупных супермаркетах города всегда есть полки с банками соленых огурцов», — подчеркнула она.