В Сибири набирают популярность китайские автомобили
Среди жителей Сибирского федерального округа за последний год на 27% вырос спрос на новые автомобили китайских брендов. Такие данные выявили аналитики «Авито Авто» и «Авито Рекламы» по итогам совместного исследования.
Так, 7% опрошенных жителей СФО уже купили уже купили китайские машины, при этом 17% планируют такую покупку в ближайшие два года, ещё 16% не исключают, что поменяют свой прежний автомобиль на «китайца», пишет Om1 Новосибирск.
«Главным критерием при выборе машины для сибиряков остаётся цена. Её назвали определяющим фактором 43% участников исследования. Технические характеристики, дизайн и расход топлива или энергии набрали по 24%. Доступность запчастей важна для 23% опрошенных», — отмечается в исследовании.
При этом сибиряки больше доверяют автомобилям знакомых марок, таким как HAVAL, Chery, Geely и Changan. Добавляется, что 45% потенциальных покупателей готовы потратить на машину от 1,5 до трех млн рублей, 33% надеются уложиться в сумму до 1,5 млн рублей, а 18% могут выделить на это от трех до пяти млн рублей.