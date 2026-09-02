В Сибири набирают популярность китайские автомобили

02 сентября 2026, 20:00

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

Среди жителей Сибирского федерального округа за последний год на 27% вырос спрос на новые автомобили китайских брендов. Такие данные выявили аналитики «Авито Авто» и «Авито Рекламы» по итогам совместного исследования.





Так, 7% опрошенных жителей СФО уже купили уже купили китайские машины, при этом 17% планируют такую покупку в ближайшие два года, ещё 16% не исключают, что поменяют свой прежний автомобиль на «китайца», пишет Om1 Новосибирск.



«Главным критерием при выборе машины для сибиряков остаётся цена. Её назвали определяющим фактором 43% участников исследования. Технические характеристики, дизайн и расход топлива или энергии набрали по 24%. Доступность запчастей важна для 23% опрошенных», — отмечается в исследовании.