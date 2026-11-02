В России cпрос на машины с пробегом вырос на 15%

02 ноября 2026, 06:14

Фото: iStock/Domepitipat

Спрос на автомобили с пробегом в России за январь–сентябрь 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Авито Подработки» и «Авито Авто».