В России cпрос на машины с пробегом вырос на 15%
Спрос на автомобили с пробегом в России за январь–сентябрь 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Авито Подработки» и «Авито Авто».
Сильнее всего у россиян вырос интерес к автомобилям Nissan — на 21%. Далее идут Hyundai и Toyota: спрос на них увеличился на 19% и 18% соответственно.
Активность на вторичном рынке подстегнула спрос и на услуги автосервисов. Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев уточнил, что продавцам чаще всего нужны диагностика, устранение неисправностей и приведение машины в привлекательный вид перед продажей, а новые владельцы авто обычно обращаются за первичной диагностикой и плановым техобслуживанием.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил россиянам, что ПДД действуют и во дворах, поэтому водители получают штрафы даже у подъезда. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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