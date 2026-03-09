Профессор ответила, можно ли использовать слово «краш» в ЕГЭ

09 марта 2026, 09:13

Профессор Ухова: слово «краш» в ЕГЭ будет считаться грубым нарушением

Фото: iStock/sengchoy

Использование сленгового слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку будет считаться грубым речевым нарушением. Об этом заявила доктор филологических наук, профессор Ярославского педагогического университета Лариса Ухова.