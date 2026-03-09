Достижения.рф

Профессор ответила, можно ли использовать слово «краш» в ЕГЭ

Профессор Ухова: слово «краш» в ЕГЭ будет считаться грубым нарушением
Фото: iStock/sengchoy

Использование сленгового слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку будет считаться грубым речевым нарушением. Об этом заявила доктор филологических наук, профессор Ярославского педагогического университета Лариса Ухова.



По ее словам, которые приводит ТАСС, сленг — это лексика ограниченного употребления, далекая от норм литературного языка. Поэтому в экзаменационной работе такое слово квалифицируют как грубое речевое нарушение.

Филолог объяснила, что в молодежной речи сленг выполняет эмотивную функцию, позволяя выражать чувства и оценки, но он уместен только в неформальном общении. В разговоре подростки могут использовать производные: «вкрашиться», «словить краш», называть объект обожания «крашихой» или «крашулей», однако в официальных текстах это недопустимо.

Умение переключаться между языковыми регистрами и владение литературной нормой — важный показатель речевой культуры выпускника, заключила эксперт.

