Профессор ответила, можно ли использовать слово «краш» в ЕГЭ
Использование сленгового слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку будет считаться грубым речевым нарушением. Об этом заявила доктор филологических наук, профессор Ярославского педагогического университета Лариса Ухова.
По ее словам, которые приводит ТАСС, сленг — это лексика ограниченного употребления, далекая от норм литературного языка. Поэтому в экзаменационной работе такое слово квалифицируют как грубое речевое нарушение.
Филолог объяснила, что в молодежной речи сленг выполняет эмотивную функцию, позволяя выражать чувства и оценки, но он уместен только в неформальном общении. В разговоре подростки могут использовать производные: «вкрашиться», «словить краш», называть объект обожания «крашихой» или «крашулей», однако в официальных текстах это недопустимо.
Умение переключаться между языковыми регистрами и владение литературной нормой — важный показатель речевой культуры выпускника, заключила эксперт.
