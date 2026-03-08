Школьнику не продали букет для мамы в магазине из-за возраста

08 марта 2026, 08:52

В Нижнем Новгороде школьнику отказались продавать цветы из-за возраста

Фото: iStock/mpalis

В Нижнем Новгороде мальчик не смог купить букет для матери, несмотря на наличие денег. Об этом сообщают телеграм-каналы.