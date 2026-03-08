Достижения.рф

Школьнику не продали букет для мамы в магазине из-за возраста

Фото: iStock/mpalis

В Нижнем Новгороде мальчик не смог купить букет для матери, несмотря на наличие денег. Об этом сообщают телеграм-каналы.



Ребенок решил поздравить родительницу с Международным женским днем. Когда они шли по улице, мальчик попросил ее подождать и отлучился в цветочный магазин, но вернулся ни с чем — продавцы отказались обслуживать его из-за возраста.

Как выяснилось, причиной стали юридические тонкости: сделка с детьми может быть признана недействительной при соответствующих претензиях родителей.

Однако школьник не растерялся и попросил маму сходить с ним вместе но с закрытыми глазами, чтобы не испортить сюрприз. В итоге букет ему все-таки продали.

Лидия Пономарева

