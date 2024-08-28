Профессор Подберёзкин обвинил США в задержании Дурова

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Директор Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей», профессор и доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что задержание во Франции основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова является заказом США.
Специалист высказал уверенность в том, что это связано с тем, что Дуров в какой-то момент оказался вне контроля американских спецслужб.
Он добавил, что как вариант – Дурова могут предать Штатам по запросу.
До этого стали известны подробности личной жизни Павла Дурова. Так, общественности стала известна Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей предпринимателя. Как напомнила «Вечерняя Москва», Ирина обратилась к своим подписчикам в соцсетях и заявила, что не намерена выяснять подробности из жизни своего экс-партнера.
Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну.
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Он добавил, что как вариант – Дурова могут предать Штатам по запросу.
«Вариантов у него немного. Один из них — вернуться в Россию, где влияния спецслужб США нет, либо оказаться в тех же Эмиратах, где всё равно не будет остановлено его преследование», – приводит Pravda.Ru слова Подберёзкина со ссылкой на NewsInfo.Ru.
До этого стали известны подробности личной жизни Павла Дурова. Так, общественности стала известна Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей предпринимателя. Как напомнила «Вечерняя Москва», Ирина обратилась к своим подписчикам в соцсетях и заявила, что не намерена выяснять подробности из жизни своего экс-партнера.
Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну.
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Мелисса Тимофеева