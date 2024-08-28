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Павел Дуров освобожден из-под стражи

BFMTV: Павел Дуров освобожден из-под стражи
28 августа 2024, 17:16
Фото: соцсети Павла Дурова

Фото: соцсети Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров освобожден из-под стражи во Франции. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что французские власти выдали ордер на арест Павла Дурова и его брата Николая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#офис
#telegram
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#франция
#павел дуров
#суд
Автоэксперт Попов: Запретить высаживать инвалидов из транспорта недостаточно
28 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/m-gucci

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал закон о запрете высаживать инвалидов из общественного транспорта и отметил, что такая мера является недостаточной.
«Должна быть целая глава административных правонарушений, которые штрафовали бы за дискриминационные действия по отношению к лицам с ограниченными возможностями. А так получается, что мы увидели эту ситуацию — и плохо. А что, если инвалида не пустили в магазин или в музей? Мне кажется, что всё должно быть в комплексе рассмотрено», — прокомментировал в беседе с RT Попов.

Тем временем в жилом районе Кедровка в Кемерове близится к завершению ремонт важных участков дороги, в том числе и того, по которому ходит автобусный маршрут, связывающий территории жилого района друг с другом.

«Объект сильно нуждался в ремонте. Выполнено асфальтирование проезжей части и тротуаров, установлен поребрик и подъездные карманы, смонтированы новые остановочные павильоны», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации Кемерова.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в подмосковном городском округе Дзержинский отремонтировали четыре муниципальных объекта – дорогу на улицах Школьная и Лесная, а также два участка на улице Садовой.

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#подмосковье
#дороги
#маршрут
#транспорт
#инвалиды
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Стало известно, сколько тратят студенты на аренду жилья в Москве
«Яндекс Аренда»: Студенты в среднем тратят 52 тыс. рублей на съём жилья в Москве
28 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/fizkes

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» выяснили, что студенты тратят около 51 600 рублей на аренду жилья в Московском регионе.
Отмечается, что среди неработающих студентов 37% тратят на съём студий 36 800 рублей в месяц, 40% живут в однокомнатных квартирах примерно за 43 700.

«Первый опыт аренды недвижимости часто происходит именно во время студенчества. Зачастую это недорогое съемное жилье в спальных районах, которое студенты снимают либо с партнером, либо с друзьями и делят арендную плату поровну», — приводит «Москва 24» слова руководителя сервиса Романа Жукова.

А аналитики Rambler&Co выяснили, что 45% россиян знают свою родословную до дедушек и бабушек. При этом 21% изучили свою родословную до прадедушек и прабабушек, 12% — до прапрадедов и далее, включая всех их родственников.

«11% использовали услуги специалистов по генеалогии для сбора информации о родословной и столько же обращались к государственным архивам. 3% сдавали генетический тест, чтобы узнать о наследии больше», — приводит RT текст исследования.

Ранее исследование сервиса tutu показало, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.

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#москва
#жильё
#студенты
#исследование
#возраст
#россияне
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Для каширских долголетов провели юридическое занятие по вопросам наследования
28 августа 2024, 17:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Юридическое занятие по вопросам наследования состоялось в отделении клуба «Активное долголетие» № 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Занятие провёл с юристом Государственного юридического бюро по Московкой области Дмитрием Коваленко. Он представил презентацию, посвящённую правилам и нормам в сфере наследования, а также ответил на вопросы. Представители старшего поколения узнали о наследовании по закону и по завещанию, а чем завещание отличается от дарения и когда можно заключать договор пожизненного содержания с иждивением», — говорится в сообщении.
Юрист также объяснил собравшимся, как не попасться на уловки мошенников, предлагающих якобы бесплатную юридическую помощь, а затем дал индивидуальные консультации.

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#кашира
#активное долголетие
#юрист
#консультации
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В США пройдет первое слушание по иску Google к российским СМИ
28 августа 2024, 16:42

Фото: iStock/Zolnierek

В окружном суде Сан-Хосе 28 августа состоится первое слушание по иску компании Google к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград». Об этом информируют «Ведомости».
Отмечается, что компания требует ввести анти-исковые запреты из-за решения российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов данных средств массовой информации. Google подала иск 20 августа текущего года.

Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что компания через суд намерена запретить иностранным организациям в дальнейшем предъявлять претензии Google за пределами Соединенных Штатов и Британии.

Уточняется, что российские СМИ уже обращались в суды различных государств с целью признания своих решений против Google за рубежом. В настоящее время решение американской судебной инстанции остается неизвестным.

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#youtube
#google
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Омбудсмен Фаевская поздравила военных медиков с профессиональным праздником
28 августа 2024, 16:29

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

День военного врача отмечается в России 28 августа, с профессиональным праздником медиков поздравила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Искренне поздравляю всех военных медиков с профессиональным праздником! Ваша работа требует не только профессионализма, но и невероятной силы духа и сострадания. Спасибо вам за то, что боретесь за здоровье наших бойцов, даете надежду и спасаете жизни и на передовой, и в тылу», — сказала Ирина Фаевская.
Она пожелала военным врачам профессиональных успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия, а также отдельно поблагодарила за то, что они помогают организовывать встречи с проходящими лечение бойцами для оказания им правовой помощи.

Отмечается, что Ирина Фаевская регулярно проводит встречи в военных госпиталях с участниками СВО и помогает им защищать свои права.

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#московская область
#подмосковье
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Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России
Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила выявили в 22 регионах РФ
28 августа 2024, 16:19

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что в большинстве субъектов РФ выявляются единичные случаи. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Примечательно, что с 2023 года усилилась работа специалистов в части мониторинговых исследований. В ведомстве добавили, что непрерывно следят за ситуацией как за границей, так и в стране.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан зарегистрировали 4 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио
#заболевания
#татарстан
#рф
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Россиянам раскрыли новую схему мошенничеств на фоне ареста Дурова
Эксперт по безопасности Шутов: Мошенники действуют под видом техподдержки
28 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/1550539

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил о новом виде мошенничества в Telegram на фоне ареста основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.
По его словам, преступники могут действовать под видом техподдержки Telegram и требовать доступ к данным для резервных копий во избежание удаления аккаунта.

«В сети уже появилась новая мошенническая схема: под видом техподдержки преступники предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс. Этот метод основан на социальной инженерии и играет на страхе пользователя потерять свой аккаунт. Мошенники манипулируют эмоциями жертвы, заставляя её действовать импульсивно. Важно: Telegram никогда не рассылает уведомления о заявках на удаление аккаунта», — пояснил в беседе с RT Шутов.

До этого сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего топ-менеджера «Открытие холдинга» Михаила Назарычева по делу о мошенничестве.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента их экстрадиции на территорию РФ, либо с момента их задержания на территории России. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ («Мошенничество»). Назарычев и Беляев объявлены в международный розыск», – приводит АГН «Москва» сообщение суда.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать легенду об установке или замене бытовых счетчиков, чтобы взламывать аккаунты на Госуслугах.

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#мошенники
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#мошенничество
#telegram
#рф
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Площадка «Мегабак» в Серпухове после модернизации заработает в новом формате
28 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Серпухове после модернизации открыли новую площадку для приёма вторсырья «Мегабак». Теперь площадка, обновлённая по просьбе местных жителей, работает в новом формате, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Все собранные и отсортированные отходы будут направлять на переработку. Площадка работает по адресу: ул. Екатерины Дашковой, д. 18. Всего в Подмосковье сейчас расположено 66 площадок «Мегабак». 22 из них работают в новом формате.
«Речь идет о системе вознаграждения за сдачу ненужных вещей. Эта практика мотивирует граждан и приобщает всё больше сознательных людей к «зелёной» повестке. Мы в свою очередь стараемся максимально быстро реагировать на запросы жителей и модернизировать подобные площадки», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в Минчистоты, в рамках открытия для гостей подготовили развлекательную программу. Всем желающим рассказали, как правильно сортировать отходы.

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#экология
#владислав мурашов
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В Кашире провели проверку пешеходных переходов у школ
28 августа 2024, 15:54

Фото: iStock/Newman Studio

Комиссионный выезд по проверке состояния пешеходных переходов, расположенных рядом со школами, провела в городском округе Кашира перед началом учебного года служба инспектирования дорог совместно с сотрудниками окружной администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Проверка проводилась по 45 адресам. В настоящее время дорожные службы обновляют там разметку, устанавливают и меняют дорожные знаки», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в ближайшее время у четырёх пешеходных переходов возле школ установят светофоры типа Т-7. Они появятся в Ожерелье у дома №1А по Больничной улице и дома №2 по улице Мира, а также у дома №3 по улице Ленина в деревне Барабаново и у дома №1 по Школьной улице в посёлке Ледово.

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#школы
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