Фото: соцсети Павла Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров освобожден из-под стражи во Франции. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что французские власти выдали ордер на арест Павла Дурова и его брата Николая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Ранее сообщалось, что французские власти выдали ордер на арест Павла Дурова и его брата Николая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова