Профессор раскрыл, как распознать состоятельного человека по одежде

31 августа 2026, 08:59

Профессор Еремкин: яркий логотип на сумке больше не является признаком статуса

Фото: iStock/AnnaStills

Яркие логотипы на сумках и одежде больше не создают образ обеспеченного человека — правила демонстрации богатства меняются. Об этом заявил профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института Денис Еремкин.





По его словам, которые приводит Life.ru, сегодня состоятельность все чаще считывается по вещам, которые на первый взгляд выглядят неприметно. Эксперт отметил, что мода на базовые вещи, винтаж и внешнюю небрежность вовсе не означает полного отказа от роскоши — просто теперь статус показывают иначе.

«Раньше статус показывали логотипом на сумке. Теперь его показывают тем, что человек умеет отличить качественный крой от масс-маркета, знает, где искать редкую винтажную вещь, и способен обходиться без лишнего», — добавил собеседник издания.