Профессор раскрыл, как распознать состоятельного человека по одежде
Профессор Еремкин: яркий логотип на сумке больше не является признаком статуса
Яркие логотипы на сумках и одежде больше не создают образ обеспеченного человека — правила демонстрации богатства меняются. Об этом заявил профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института Денис Еремкин.
По его словам, которые приводит Life.ru, сегодня состоятельность все чаще считывается по вещам, которые на первый взгляд выглядят неприметно. Эксперт отметил, что мода на базовые вещи, винтаж и внешнюю небрежность вовсе не означает полного отказа от роскоши — просто теперь статус показывают иначе.
«Раньше статус показывали логотипом на сумке. Теперь его показывают тем, что человек умеет отличить качественный крой от масс-маркета, знает, где искать редкую винтажную вещь, и способен обходиться без лишнего», — добавил собеседник издания.Особенно заметна эта смена правил на вторичном рынке одежды, который растет быстрее обычного ритейла. Винтажный рынок имеет свою иерархию: футболка 1990-х стоит одних денег, дизайнерская вещь с подтвержденным происхождением — других, а предметы середины прошлого века могут оказаться дороже всего — их приобретают коллекционеры и даже музеи. Отдельно покупатели готовы платить за аутентификацию вещей — их подлинность и происхождение становятся новой формой статуса вместо заметного логотипа.
Смена правил имеет и прикладную причину. Исследование показало, что более половины представителей поколения Z за последние два года не откладывали деньги. За этим могут стоять финансовые ограничения и ощущение, что долгосрочные цели — например, покупка жилья — становятся все менее достижимыми. Если накопления перестают быть реалистичной стратегией, часть людей тратит сейчас, а часть демонстративно отказывается от лишних расходов.
Экономия перестала быть частным делом: люди публикуют списки покупок, от которых отказались, и обсуждают их так же, как раньше рассказывали о новых приобретениях. Разница между настоящей сдержанностью и ее имитацией видна в качестве шва, посадке по фигуре и состоянии ткани после стирки, пояснил специалист.