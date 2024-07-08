Профессор Руденко назвал интересную особенность здоровья мейн-кунов

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Профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что мейн-куны, в отличие от других пород кошек, не имеют злокачественные группы крови.
Соответственно, при переливании, кровь этой породы кошек не даёт осложнений.
Ранее фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей Наталья Балан заявляла, что домашние животные, в частности кошки могут заразить человека паразитами, что может привести даже к слабоумию.
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«В плане развития осложнений у кошек выделяют три группы крови: А — 91% популяции кошек, B — 6%, АВ — 1%. Врачи выяснили, что у всех мейн-кунов группа А, которая подойдёт для большинства кошек. Также у мейн-кунов более крупная по сравнению с другими кошками масса тела, что позволяет взять больше крови без ущерба животному», — добавил в беседе с Газета.ру Руденко.
Ранее фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей Наталья Балан заявляла, что домашние животные, в частности кошки могут заразить человека паразитами, что может привести даже к слабоумию.
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Мелисса Тимофеева