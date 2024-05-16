Фельдшер Балан: Кошки могут привести к слабоумию

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Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей Наталья Балан заявила, что домашние животные, в частности кошки могут заразить человека паразитами, что может привести даже к слабоумию.
«Toxoplasma gondii — паразит, который встречается у котов. Заражение происходит через царапины, укусы и в результате несоблюдения гигиенических норм. Паразит воздействует на работу головного мозга — он проникает в ЦНС и влияет на нейромедиаторы. Поведение человека становится изменчивым, а инфекция может стать причиной развития психического расстройства», — пояснила в беседе с Газета.ру Балан.
Она подчеркнула, что особенно негативно подобная инфекция сказывается на пожилых людях.
Ранее сообщалось, что система санитарно-карантинного контроля на границе России в прошлом году предотвратила завоз шести опасных инфекций в РФ.
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