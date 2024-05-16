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Фельдшер Балан: Кошки могут привести к слабоумию

16 мая 2024, 19:22
Фото: iStock/Iurii Garmash

Фото: iStock/Iurii Garmash

Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей Наталья Балан заявила, что домашние животные, в частности кошки могут заразить человека паразитами, что может привести даже к слабоумию.
«Toxoplasma gondii — паразит, который встречается у котов. Заражение происходит через царапины, укусы и в результате несоблюдения гигиенических норм. Паразит воздействует на работу головного мозга — он проникает в ЦНС и влияет на нейромедиаторы. Поведение человека становится изменчивым, а инфекция может стать причиной развития психического расстройства», — пояснила в беседе с Газета.ру Балан.

Она подчеркнула, что особенно негативно подобная инфекция сказывается на пожилых людях.



Ранее сообщалось, что система санитарно-карантинного контроля на границе России в прошлом году предотвратила завоз шести опасных инфекций в РФ.

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#заражение
#рф
#животные
#кошки
Врач Кондрахин рассказал о правилах в период магнитных бурь
Врач Кондрахин посоветовал отказаться от кофе в период магнитных бурь
16 мая 2024, 20:18

Фото: iStock/koya79

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что в период магнитных бурь рекомендуется отказаться от чая, кофе, крепкого алкоголя, снизить употребление табака.
«Убираем стимуляторы — кофе, крепкий чай, алкоголь, уменьшаем количество табака. Надо перейти на режим ЗОЖ. Любая агрессия на организм требует адаптации. Человек чувствует дополнительные неприятности, и зачем ему негативные проявления интоксикации?» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кондрахин.

Ранее завотделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская заявляла, что передозировка витамина D может вызвать у беременных риск возникновения уродств плода, а также болезни костей ребёнка. Также избыток этого витамина в организме чреват расстройством пищеварения, головокружением, слабостью и спутанностью сознания.

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Фельдшер Балан: Кошки могут привести к слабоумию
#врач
#кофе
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#магнитные бури
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Врач Малиновская назвала самый опасный витамин для беременных
Врач Малиновская заявила об опасности передозировки витамина D для беременных
16 мая 2024, 20:01

Фото: iStock/ilona titova

Завотделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская заявила, что передозировка витамина D может вызвать у беременных риск возникновения уродств плода, а также болезни костей ребёнка.
«Передозировки витамина D у беременных женщин и кормящих матерей вызывают уродства плода, болезни костей у новорожденных. Так как витамин накапливается в жировой ткани, то его высвобождение в кровоток происходит медленно. В результате чего эффект токсичности может сохраняться в течение нескольких месяцев», — пояснила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

Также избыток этого витамина в организме чреват расстройством пищеварения, головокружением, слабостью и спутанностью сознания.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах витамина D, среди которых поддержка здоровья зубов, костей, мышц, а также наполнение организма энергией, силой и здоровьем.

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#врач
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Врач Антонова заявила об опасности уборки без перчаток
16 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/demaerre

Врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог Дарья Антонова заявила, что производить уборку дома без перчаток опасно для кожи из-за использования химических средств.
Она пояснила, что химические чистящие средства способны уничтожать не только жир и грязь, но и защитный слой кожи, защищающий нас от различных грибков, инфекций и вирусов.

«Себум — секрет сальных желез кожи. Такие железы есть на всем кожном покрове, за исключением ладоней и подошв. Кожное сало, пот и кислоты образуют гидролипидную мантию, которая служит защитой от проникновения в организм болезнетворных бактерий, вирусов и грибков», — пояснила в беседе с Газета.ру Антонова.

Она добавила, что такая водно-жировая мантия не даёт испаряться влаге с поверхности кожи, что также очень полезно.

Ранее дерматолог Марина Суворова заявила, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.

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Компенсацию за аренду жилья получают около 80 супругов-медработников из Подмосковья
16 мая 2024, 19:14

Фото: Istockphoto / Andrey Sayfutdinov

79 супружеских пар подмосковных медицинских работников получают компенсацию за аренду жилья в размере 30 тыс. рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
Компенсировать аренду жилья супругам-медикам в Московской области начали с этого года. Участниками программы могут стать сотрудники медицинских организаций министерства.
«Компенсация аренды жилья – самая востребованная мера социальной поддержки медицинских специалистов в Подмосковье. Её получают свыше 11 тыс. медиков. С этого года мы ввели увеличенную выплату для супружеских пар. Если раньше только один член семьи мог претендовать на получение 20 тыс. рублей, то теперь муж с женой могут суммарно получить компенсацию в 30 тыс. рублей. Такую выплату оформили уже 79 семей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для получения ежемесячной компенсации медики должны соответствовать нескольким критериям – в частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие – отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов.

Оформить заявку на компенсацию можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тыс. рублей, второй – 10 тыс.

Подробную информацию об этих и других мерах соцподдержки в Подмосковье можно узнать на сайте.

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#врачи
#супруги
#компенсации
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#жильё
#аренда
#социальная поддержка
#московская область
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Россиянам раскрыли ещё одно полезное свойство витамина D
Диетолог Мухина: Витамин D может способствовать похудению
16 мая 2024, 17:27

Фото: iStock/Gilnature

Врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах витамина D, среди которых поддержка здоровья зубов, костей, мышц, а также наполнение организма энергией, силой и здоровьем.
Кроме этого, микроэлемент регулирует иммунитет, а также сердечно-сосудистую, нервную, пищеварительную системы. Кроме этого, витамин D может даже способствовать похудению.

«Существуют исследования, подтверждающие, что при нормализации уровня витамина D у людей с диагностированным его дефицитом, может наблюдаться улучшение метаболизма и снижение накопления жировой ткани», — отметила в беседе с RuNews24 Мухина.

Специалист подчеркнула, что нехватку витамина может диагностировать только врач.

А врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Денисова говорила о том, что перед тем, как сбрасывать вес, необходимо провести медицинское обследование, в ходе которого надо сдать клинический и биохимический анализы крови. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что для того, чтобы правильно оценить состояние организма и сформировать подходящую систему питания, надо оценить липидный обмен и состояние пуринового обмена в организме.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявляла, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.

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#диетолог
#анализы
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В регистре паллиативных пациентов числятся около 700 жителей Подмосковья
16 мая 2024, 16:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В регистр паллиативных пациентов в Московской области внесены около 700 человек.
Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, председатель правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым он навестил юных пациентов Московского областного хосписа.
«Это второй детский хоспис в России после Санкт-Петербурга. Он открыт благодаря Андрею Юрьевичу Воробьёву. Усадьба Пржевальского, в здании которой он находится, идеально подходит для выражения философии паллиативной помощи – создавать уют для детей с тяжёлыми заболеваниями и их родителей. Этот парк, озеро, здание, сама обстановка, оборудование и работающие здесь люди обеспечивают наилучший уход. Персонал хосписа ведёт регистр всех паллиативных пациентов в Московской области – их около 700. Врачи знают все эти семьи, потребности, которые у них есть, и поэтому без обращения родителей ежемесячно их посещают», – отметил Ткаченко.
В хосписе находятся паллиативные пациенты со всего региона, в основном с тяжёлыми заболеваниями нервной системы, онкологией, различными формами миопатий. Его открыли в 2019 году по инициативе Воробьёва и Ткаченко. За это время помощь в хосписе получили уже более 2 тыс детей.

Изначально в медучреждении было 10 коек, в 2022 году добавили ещё три, а в прошлом году к центру присоединили в форме реорганизации бывший Коломенский дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. На его базе дополнительно создали 60 койко-мест. По поручению губернатора выделены средств на ремонт здания в Коломне.
«За пять лет работы наш хоспис стал кластером по оказанию паллиативной помощи в Подмосковье. У нас открыты две кафедры - детская и взрослая. Врачи Московской области проходят повышение квалификации по паллиативной медицине. Также здесь размещается выездная служба – 10 автомобилей, которые патронируют всю Московскую область. Когда был открыт хоспис, мы обслуживали 77 семей, где детям требуется паллиативное лечение. Сегодня эта цифра во много раз больше», – сказал главный врач Московского областного хосписа Андрей Ишутин.
Он назвал Подмосковье передовым регионом по оказанию паллиативной детской помощи. По словам Ишутина, в хосписе установлено самое современное медицинское оборудование.

За почти пять лет хоспис стал ресурсным центром по развитию всей паллиативной помощи детям в Подмосковье и других регионах страны.

В городском округе Домодедово организовано всё необходимое для медицинского ухода и реабилитации, включая кабинеты ЛФК и массажа. А в Коломне есть ещё и бассейн.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#дети
#хоспис
#здравоохранение
#домодедово
#коломна
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Губернатор Воробьёв навестил детей из Московского областного хосписа и их родителей
16 мая 2024, 15:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с протоиереем Александром Ткаченко навестили юных пациентов Московского областного хосписа. Медучреждение находится в городском округе Домодедово в усадьбе Пржевальского. Это единственное в Московской области государственное учреждение паллиативной помощи детям.
В хосписе находятся паллиативные пациенты со всего региона, в основном с тяжёлыми заболеваниями нервной системы, онкологией, различными формами миопатий. Его открыли в 2019 году по инициативе Воробьёва и председателя Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, председателя правления Фонда «Круг добра» Александра Ткаченко. За это время помощь в хосписе получили уже более 2 тыс детей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор и протоиерей навестили в палатах мам с детьми, подарили ребятам игрушки, поговорили с медперсоналом.
«Хотел бы от всей души поблагодарить вас. Каждая мама, каждый ребёнок, который здесь находится, очень ценят отношение всех работников хосписа. Здесь трудится команда неравнодушных людей – врачей, медсестёр, волонтёров. У вас дружный, сплочённый коллектив. Спасибо за доброе сердце и профессионализм», – сказал губернатор врачам.

Шестилетний Абрам из Королёва рассказал губернатору, что мечтает стать врачом. В следующем году он пойдёт в школу.
«Мы поступили сюда из Морозовской больницы 3 апреля. Готовимся к сложной операции на спине. Здесь всё очень нравится, в хосписе хорошие врачи. Для нас актуален вопрос школы. Нужна доступная среда – специальные пандусы. Мы уже связались с администрацией, и этот вопрос решат», – поделилась мама мальчика Гнар Аташян.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мама 15-летнего Матвея из Волоколамска Галина Поспелова рассказала Воробьёву, что сына отправили в хоспис после реанимации. Ему установили трахеостому.
«Надо держаться. Мы будем стараться помочь всем, чем можно, потому что понимаем, что должны быть рядом. Главное, что и мама рядом. Мне врачи рассказали, какие здесь героические мамы. Так что будем делать все зависящее от нас – окажем помощь в проведении консультаций, обеспечении лекарствами. И в Волоколамск в гости обязательно приедем», – ответил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Маленькому Исмоилу вчера исполнилось восемь лет. Воробьёв поздравил его с днём рождения. По словам родителей, в хосписе они прошли полный курс реабилитации и завтра должны выписаться. Всего в семье – пятеро детей.

Губернатор также позвонил со словами благодарности участковому врачу-педиатру в город Долгопрудный, который направил в хоспис дочь Марии Забродиной. Четырёхлетняя Катя получает помощь, которую ей не смогли оказать больше нигде.
«У меня здесь сын. С рождения ему поставили диагноз ДЦП. Помимо этого, есть много других сопутствующих факторов – и зрение, и аутизм, и психоневрологические расстройства. Нас мало кто хотел брать на лечение. По рекомендации знакомых мы позвонили в хоспис и буквально в течение недели нам прислали бригаду. С тех пор нас постоянно курируют, приезжают доктора, ведут наблюдение. В хоспис сейчас приезжаем на реабилитацию», – рассказала Татьяна Надеждина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В структуре хосписа в Домодедове и в Коломне – 26 врачей и 64 медсестры. Медики не носят белые халаты и относятся к детям, как к родным. Есть и воспитатели с опытом работы с детьми с задержкой психомоторного развития.
«Я работаю здесь со дня открытия – с 29 августа 2019 года. В этом году у нас уже первый юбилей, пять лет. Быть врачом паллиативной помощи – это не только медицина, но и социальная помощь, и духовная работа. Мы взаимодействуем с детьми, их родителями, стараемся помочь решить не только медицинские вопросы, но и другие проблемы семьи», – рассказала заведующая стационаром хосписа, врач-педиатр Елена Ишутина.
Сотрудники хосписа получают меры поддержки от региона – социальную ипотеку, выплаты по программе «Земский доктор». Ряду сотрудников предоставляется ежемесячная компенсация за аренду жилья – 20 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С первого дня открытия детский хоспис работает с волонтёрами. Это позволило организовать «Школу волонтёров», которая готовит ребят для с семьями, имеющими детей с тяжёлыми заболеваниями.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#хоспис
#дети
#родители
#паллиативная помощь
#здравоохранение
#домодедово
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Студентам медколледжа устроили экскурсию по подмосковному онкодиспансеру
16 мая 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Экскурсию по Московскому областному онкологическому диспансеру провели для студентов медицинского колледжа из Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Мы показали будущим коллегам-лаборантам обновлённую по всем стандартам бактериологическую лабораторию, продемонстрировали работу клинической и биохимической лабораторий, а также экспресс-лаборатории», — сказала главная медсестра учреждения Наталья Яснюк.
Она подчеркнула, что в лаборатории Московского областного онкодиспансера оборудованы самой современной аппаратурой, позволяющей использовать наиболее информативные методы работы. Большинство сотрудников регионального онкодиспансера имеют высшую квалификацию и участвуют в семинарах и конференциях по клинической лабораторной диагностике.

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#диспансер
#экскурсия
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование предусмотрено 450 млн рублей
16 мая 2024, 15:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Депутаты Мособлдума в ходе очередного заседания приняла закон, упрощающий получение меры поддержки по бесплатному зубопротезированию. Нескольким льготным категориям граждан могут бесплатно изготовить и отремонтировать зубные протезы.
«Принятый закон убирает условие о том, что бесплатное зубопротезирование можно получить только в медицинской организации по месту жительства. Теперь этой мерой поддержки можно будет воспользоваться в любом медучреждении из перечня в порядке общей очереди», – пояснил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он добавил, что на предоставление зубопротезирования в этом году предусмотрено порядка 450 миллионов рублей. В прошлом году такую меру поддержки получили около 19 тыс жителей Подмосковья.

О том, кто из жителей региона может воспользоваться бесплатным зубопротезированием, можно узнать по ссылке.

Оформить справку на услугу можно на региональном портале госуслуг.

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#андрей голубев
#мособлдума
#здравоохранение
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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