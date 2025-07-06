«Ялтинские ночи»: Синоптик спрогнозировал аномальную жару в Москве
Москвичам пообещали аномальную жару на следующей неделе
В Москве и области в первые дни следующей недели температура превысит 30 градусов, а самыми жаркими станут четверг и пятница. Об этом сообщил специалист «Фобоса» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.
Тишковец сообщил, что днём 9 июля температура в Москве может вырасти до плюс 33 градусов, догнав рекорд 122-летней давности. Особо жаркими днями станут 10 и 11 июля.
«Ночи ожидаются «ялтинские» — плюс 19–22, а в разгар дня термометры покажут плюс 32–35», — сообщил эксперт.Специалист «Фобоса» указал, что такая обстановка в середине лета показывает нарушение нормы на 10–12 градусов и больше похожа на резко континентальный климат калмыцких и астраханских пустынь.
Тишковец сообщил, что температура в выходные немного снизится, а к середине месяца погодные условия вернутся к климатической норме.