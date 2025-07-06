Россиянам предложили восьмидневные туры в Афганистан
В России туристические компании в интернете начали предлагать экскурсионные туры в Афганистан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Предложение, которое появилось в Российской Федерации впервые, подразумевает путешествие длительностью в восемь дней и семь ночей. Стоимость поездки составит россиянам около 223 — 254 тысяч рублей.
Отмечается, что международный перелет до столицы Афганистана — Кабула, медицинская страховка, виза страны и охрана на месте оплачиваются отдельно. Первые туристы могут отправиться в государство Юго-Западной Азии уже через неделю.
Ранее сообщалось, что российского адвоката «Талибана»* могут лишить статуса за защиту интересов движения.
*запрещенная в России террористическая организация.
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