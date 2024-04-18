Профессор Снегуров раскрыл причины большого числа контрольных в школе

В России возродят Партию любителей пива (ПЛП). Её организационный комитет соберется 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического объединения будут поданы в Минюст России, сообщили в «Независимой газете». О создании «Партии Любителей Пива» впервые было объявлено 10 апреля 1994 года. На парламентских выборах 1995 года за неё проголосовали более 400 тысяч россиян, что не позволило политической структуре пройти в Госдуму. Сейчас известно, что партия рассчитывает принять участие в предстоящих выборах в 2025 году.