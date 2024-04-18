Профессор Снегуров раскрыл причины большого числа контрольных в школе

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Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров заявил, что большое количество контрольных работ в школе, особенно в старших классах, связано с подготовкой к итоговым экзаменам, ЕГЭ.
«Вопрос с контрольными включает весь спектр проблем в школьном обучении и воспитании. Надо отменить ЕГЭ, точнее сдвинуть его на периферию аттестации, так как проверочные и контрольные с девятого по одиннадцатый классы во многом связаны с формальной подготовкой к ЕГЭ. Тренируют к подготовке к ЕГЭ чуть ли не через урок, а от этого зависят рейтинги», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Снегуров.
Ранее Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что количество контрольных работ в школах надо сократить.
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