В российских школах предложили сократить число контрольных

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что количество контрольных работ в школах надо сократить.
Она добавила, что дети не должны испытывать стресс перед такими работами, поэтому они заранее должны знать о характере и дате проведения контрольных.
Ранее кандидат психологических наук, председатель межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» Александр Леонтович также высказывал мнение о том, что сокращение числа контрольных работ в школах окажет позитивное влияние на учеников.
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«Надо приводить всё в соответствие и прекращать стращать детей проверочными работами. Дети должны знать, что есть определенный минимум. Дети заранее должны знать, какая это будет контрольная работа. Весь учебный процесс должен быть выстроен так, чтобы подготовить ребёнка к контрольной, чтобы он не испытывал стресс, а проявил все свои знания», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Волынец.
Ранее кандидат психологических наук, председатель межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» Александр Леонтович также высказывал мнение о том, что сокращение числа контрольных работ в школах окажет позитивное влияние на учеников.
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Мелисса Тимофеева