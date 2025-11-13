Профессор Виноградов заявил о риске для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке
Трудовая книжка — главный документ, подтверждающий факт работы. Ошибки в записях могут привести к проблемам с пенсией. Профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал об основных рисках, пишет «Прайм».
Часто возникают путаницы с датами приема и увольнения. Это случается, когда данные переносят со старых документов. Выцветшие чернила или неразборчивый почерк затрудняют чтение. Даже потеря нескольких месяцев стажа угрожает размеру пенсии. Каждый неучтенный месяц означает недополученные пенсионные баллы.
Неправильное сокращение названия предприятия или должности также делает запись недействительной. Исправление таких ошибок требует много времени и усилий, особенно если работодатель реорганизовался или ликвидирован. Лучше заранее проверить свою трудовую книжку, чтобы избежать неприятностей в будущем.
