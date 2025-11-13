«Танец» медведей у вековой пихты в Приморье попал в фотоловушку

13 ноября 2025, 07:45

Фото: Telegram / @amurleo_land

В национальном парке «Земля леопарда» (Приморский край) фотоловушка запечатлела необычное поведение молодых бурых медведей. Уникальные кадры опубликованы в Телеграм-канале организации.