«Танец» медведей у вековой пихты в Приморье попал в фотоловушку
В национальном парке «Земля леопарда» (Приморский край) фотоловушка запечатлела необычное поведение молодых бурых медведей. Уникальные кадры опубликованы в Телеграм-канале организации.
Животные устроили своеобразный «танец» у двухсотлетней пихты цельнолистной. Два молодых самца около 3–4 лет из одного выводка почти час осматривали и метили древнее дерево. По оценкам учёных, пихта появилась на свет во времена правления Екатерины II.
Специалисты научного отдела парка отметили, что для медведей это место было новым. Более 40 минут животные изучали обстановку вокруг дерева и оставляли собственные запаховые метки.
Маркировочные деревья выполняют важную коммуникативную функцию в жизни лесных обитателей. С помощью запаховых меток животные сообщают о своём поле, сигнализируют о поиске пары и обозначают права на территорию.
