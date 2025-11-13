Достижения.рф

«Танец» медведей у вековой пихты в Приморье попал в фотоловушку

Фото: Telegram / @amurleo_land

В национальном парке «Земля леопарда» (Приморский край) фотоловушка запечатлела необычное поведение молодых бурых медведей. Уникальные кадры опубликованы в Телеграм-канале организации.



Животные устроили своеобразный «танец» у двухсотлетней пихты цельнолистной. Два молодых самца около 3–4 лет из одного выводка почти час осматривали и метили древнее дерево. По оценкам учёных, пихта появилась на свет во времена правления Екатерины II.

Фото: Telegram / @amurleo_land
Специалисты научного отдела парка отметили, что для медведей это место было новым. Более 40 минут животные изучали обстановку вокруг дерева и оставляли собственные запаховые метки.

Маркировочные деревья выполняют важную коммуникативную функцию в жизни лесных обитателей. С помощью запаховых меток животные сообщают о своём поле, сигнализируют о поиске пары и обозначают права на территорию.
Александр Огарёв

