Цены на новые машины в России выросли до исторического максимума

13 ноября 2025, 07:46

Средневзвешенная цена на новую машину в России выросла до ₽3,43 млн

Фото: iStock/Fahroni

В октябре 2025 года Россия столкнулась с историческим подорожанием новых машин. Газета «Ведомости» ссылается на данные агентства «Автостат», согласно которым средняя цена авто достигла 3,43 миллиона рублей.