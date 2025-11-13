Цены на новые машины в России выросли до исторического максимума
В октябре 2025 года Россия столкнулась с историческим подорожанием новых машин. Газета «Ведомости» ссылается на данные агентства «Автостат», согласно которым средняя цена авто достигла 3,43 миллиона рублей.
Стоимость выросла на восемь процентов по сравнению с прошлым годом и на два процента относительно сентября. Темпы роста оказались самыми низкими с 2021 года, когда показатели колебались от 18 до 24 процентов.
Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что несмотря на рекордные цифры, рынок демонстрирует замедление роста цен. Это может свидетельствовать о начале новой тенденции в автомобильной отрасли.
В 2025 году лидером среди автомобильных брендов, покинувших российский рынок, стала Toyota, чья доля составила 22,6%. За первый квартал года объем продаж марки вырос на 25%, достигнув отметки в 21,4 тысячи автомобилей.
