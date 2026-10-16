Профессор Волкова объяснила, как снизить риск заражения оспой обезьян

16 октября 2026, 16:16

Профессор Волкова: для защиты от оспы обезьян важно соблюдать гигиену рук

Фото: istockphoto / Seregraff

Чтобы снизить риск заражения оспой обезьян, необходимо избегать контактов с дикими животными и людьми с подтверждённым диагнозом, соблюдать гигиену рук и регулярно дезинфицировать поверхности в доме. Также важно пользоваться только личными полотенцами, постельным бельём и другими средствами гигиены.