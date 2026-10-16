Профессор Волкова объяснила, как снизить риск заражения оспой обезьян
Чтобы снизить риск заражения оспой обезьян, необходимо избегать контактов с дикими животными и людьми с подтверждённым диагнозом, соблюдать гигиену рук и регулярно дезинфицировать поверхности в доме. Также важно пользоваться только личными полотенцами, постельным бельём и другими средствами гигиены.
Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политеха, доктор медицинских наук Лариса Волкова, передаёт Общественная Служба Новостей.
Специалист также рекомендовала при уходе за заболевшими надевать маску и перчатки. Волкова отметила, что не следует прикасаться к одежде и личным вещам заражённого человека. Особую осторожность нужно соблюдать с предметами, на которых могут находиться вирусные частицы, — постельным бельём, полотенцами, одеждой и посудой.
По словам профессора, оспа обезьян обычно протекает легче натуральной оспы. Последняя столетиями была широко распространена, но её удалось искоренить благодаря массовой вакцинации. Оспу обезьян обнаружили лишь в середине XX века, и долгое время она считалась редким заболеванием.
Читайте также: