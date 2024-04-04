В Мордовии уроженку Украины приговорили к 12 годам за госизмену

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Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам лишения свободы уроженку Украины за покушение на госизмену. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Отмечается, что осуждённой Надежде Харченко 31 год, она родом из Донецкой области. Приговор о её тюремном заключении вступил в законную силу.
Весной 2023 года женщина собирала информацию о сотрудниках российской спецслужбы, объектах военной и критической инфраструктуры Мордовии с целью их дальнейшей передачи Службе безопасности Украины (СБУ).
Во время следствия Харченко полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Она была задержана оперативниками при попытке тайниковой операции.
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Весной 2023 года женщина собирала информацию о сотрудниках российской спецслужбы, объектах военной и критической инфраструктуры Мордовии с целью их дальнейшей передачи Службе безопасности Украины (СБУ).
Она была задержана оперативниками при попытке тайниковой операции.
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Анастасия Чинкова