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«Профилактика Альцгеймера»: Нутрициолог назвала вид мяса, употребление которого предотвратит деменцию

Нутрициолог Дианова: в курином мясе преимуществ больше, чем в любом другом
Фото: iStock/NataliPopova

Фото: iStock/NataliPopova

Ежегодно во второй четверг ноября отмечают Всемирный день курицы, который посвящен одному из самых распространенных видов домашней птицы. Этот день призван привлечь внимание к важности куриного мяса и яиц в питании, их ценности и к разнообразным способам приготовления.
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в курице преимуществ больше, чем у говядины свинины и разных видов красного мяса.

«У курицы низкая калорийность независимо от того, какая часть, потому что там меньше насыщенных жиров и трансжиров. Если избирательно сравнивать разные части, то иногда курица превышает на 100 грамм просто чистого белка, который организмом лучше усваивается. Там много железа», — сказала врач.



По ее словам, эндокринологи рекомендуют сокращать красное мясо и переходить на любые виды индейки и птицы.

«Это способствует профилактике сахарного диабета. Сейчас вышли рекомендации по питанию для профилактики нейродегенеративных заболеваний, в том числе Альцгеймера, и ученые советуют один раз в неделю красное мясо, и несколько раз в неделю мясо птицы (от трех до пяти раз)», — объяснила Дианова.

Она добавила, что курицы в рационе должно быть больше.

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Для школьников Павловского Посада провели мастер-класс по машиностроению
14 ноября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мастер-класс по машиностроению провели для учеников 8-9 классов гимназии Павлово-Посадского округа в местном техникуме студенты-амбассадоры профессионалитета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На мастер-классе школьники смогли увидеть своими глазами, как работают настоящие мастера. Под руководством студентов они научились делать разметку и попробовали поработать на настоящем сверлильном станке», — говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия отметили, что такие встречи помогают школьникам лучше познакомиться с различными профессиями и сделать свой выбор на будущее.

Ранее сообщалось, что в Доме культуры «Ленский» в Павловском Посаде 15 ноября состоится бесплатный мастер-класс по восточным танцам.

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В России стартовал конкурс семейных историй «Освободители Европы»
14 ноября 2024, 15:53

Фото: iStock / Olga Chetvergova

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» запустило проект «Освободители Европы». Об этом сообщили в пресс-службе движения.
«Цель проекта – рассказать широкой аудитории о воинах Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны освобождали Европу от нацизма. Для увековечения их памяти будет проведён конкурс семейных историй. Участники смогут рассказать о предках, принимавших участие в освобождении Европы; о героях, ценой жизни спасавших мирное население европейских стран, об участниках движения Сопротивления в странах Южной и Западной Европы», – говорится в сообщении.
Победители конкурса смогут принять участие в мероприятиях к 80-летию Победы, а герои их историй будут изображены на картине известного художника. Помимо этого, фото героев и их истории появятся на интерактивном панно, созданном на основе картины. Панно будет размещено на сайте движения.

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Суд приговорил москвичку к восьми годам колонии за фейки о Вооружённых силах РФ
14 ноября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы жительницу Москвы Анастасию Бережинскую. Она признан виновной в совершении трёх преступлений — распространении фейков о российской армии, дискредитации ВС РФ и оправдании терроризма.
Путём частичного сложения наказаний было решено окончательно назначить москвичке наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Кроме того, ей на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Все обвинения, выдвинутые против Бережинской, были связаны с её публикациями в социальной сети «ВКонтакте», а также с комментариями к ним. До приговора женщина находилась под подпиской о не выезде и на судебные заседания являлась самостоятельно. Её взяли под стражу в зале суда, дожидаться решения по апелляции она будет уже в СИЗО.

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* Признан иноагентом в РФ
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Подмосковье вошло в топ-20 по числу участников олимпиады «Я — профессионал»
14 ноября 2024, 15:37

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Завершилась регистрация участников в VIII сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей», по количеству поданных заявок Московская область вошла в топ-20 регионов, сообщает пресс-служба олимпиады.
«Регистрация проводилась с 26 сентября по 12 ноября. За это время были поданы заявки от 185 тысяч 610 участников, представляющих более тысячи российских вузов. В том числе от студентов вузов Подмосковья было подано 2 тысячи 925 заявок», — отмечается в сообщении.
Как рассказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, самыми активными представителями Подмосковья оказались студенты Государственного социально-гуманитарного университета — они подали 1151 заявку, учащиеся Московского государственного института культуры (613 заявок) и студенты Государственного гуманитарно-технологического университета (304 заявка).

Отборочный тур VIII сезона олимпиады будет проходить с 15 ноября по 1 декабря. Полная информация размещена на сайте олимпиады.

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#олимпиада
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Экс-главе Адмиралтейского района Оверчуку назначили запрет определённых действий
14 ноября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/ zoka74

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о взятки в особо крупном размере. Подсудимому запретят определённые действия, проинформировал 78.ru.
Сергей Оверчук заработал примерно восемь миллионов рублей в ходе заключения контрактов на благоустройства.

Суд заключил, что экс-глава Адмиралтейского района не имеет право покидать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, посещать массовые мероприятия, бывать в здании администрации, а ещё пользоваться телефоном и выходить в интернет. По статье, которую предъявляют Оверчуку, он может лишиться свободы на 15 лет.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала об изъятии и обращении в доход государства имущества бывшего следователя Марата Тамбиева. Мужчину осудили за крупнейшую в истории России взятку в размере 7,3 миллиарда рублей.

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«Не завидую ему»: Виталий Милонов вывезет на полигон обидчика своего сына
Милонов повезёт своего сына и его обидчика на полигон, чтобы они помирились
14 ноября 2024, 15:17

Виталий Милонов (Фото: riamediabank/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет отвезти на полигон юношу, который сломал скулу его 12-летнему сыну, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
«Бедный, конечно, сын мой. Не завидую ему. Подраться даже спокойно не может. Знаете, я тоже в детстве дрался», — отметил Виталий Милонов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что самым правильным решением будет друг друга простить, поддержать и не позволять подобному происходить вновь.

«Любой конфликт заканчивается хорошо, когда он заканчивается миром. Я уверен, что нам нечего делить», — обратил внимание политик.

Виталий Милонов сказал о планах отвезти мальчиков на военный полигон, чтобы они подержали в руках автоматы и увидели ценность того, что можно «на своего соратника, сослуживца рассчитывать в трудный момент». Депутат уверен, что его сын с обидчиком станут друзьями.

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#дети
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Строительство школы на 1100 мест в деревне Сухарево завершат до конца года
14 ноября 2024, 15:06

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в деревне Сухарево городского округа Мытищи, в настоящее время готовность объекта составляет 69%, завершить строительство планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Площадь четырёхэтажной школы составит более 17 тысяч квадратных метров, здесь будут оборудованы универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивные и актовый залы, библиотека, столовая с кухней и другие необходимые помещения», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории проектом предусмотрен стадион с беговыми дорожками, спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха.

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#строительство
#мытищи
#школа
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Россияне смогут узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда
14 ноября 2024, 15:05

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Россиянам разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту.
«Речь идет о ранее проведенном ремонте, который не согласовали вовремя, но теперь подтверждение потребовалось, например, в связи с продажей квартиры», — говорится в сообщении издания.

На сегодняшний день инициатива уже действует в Москве, при этом до конца текущего года ее планируется распространить на всю Россию.
Однако узаконить перепланировку можно будет только в случае, если она выполнена по всем нормам. Изменения не должны нарушать вентиляцию, не создавать мокрых зон, соответствовать нормам безопасности и выполнены по строительным стандартам.

Отмечается, что на сегодняшний день на вторичном рынке перепланировка сделана почти в 40% квартир. При этом в большинстве случаев она незаконна.

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#депутат
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В Московской области в 2024 году подали свыше 1,4 миллиона заявлений в кружки и секции
14 ноября 2024, 14:47

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области детям предлагаются разнообразные кружки и секции, как творческие, так и спортивные. В этом году количество заявок увеличилось на 14 % и превысило 1,4 миллиона, сообщает Министерство образования Московской области.
«Для удобства родителей мы полностью оцифровали запись ребенка в кружки и секции. Родители могут из дома, онлайн подать заявление сразу на несколько занятий. Отмечу, что с начала года более миллиона электронных заявлений уже было подано родителями», — сообщила Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Наиболее популярными направлениями в этом году были художественные занятия (33,5 % от общего числа программ), социально-гуманитарные (28,9 %) и физкультурно-спортивные (15 %).

В регионе ведётся работа по улучшению образовательной среды для детей дошкольного и школьного возраста, чтобы каждый ребёнок мог найти занятие по душе и всесторонне развиваться.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что выбрать программу дополнительного образования можно на сайте. Регистрация доступна через портал государственных услуг.

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#людмила болатаева
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