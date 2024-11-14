«Профилактика Альцгеймера»: Нутрициолог назвала вид мяса, употребление которого предотвратит деменцию

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Ежегодно во второй четверг ноября отмечают Всемирный день курицы, который посвящен одному из самых распространенных видов домашней птицы. Этот день призван привлечь внимание к важности куриного мяса и яиц в питании, их ценности и к разнообразным способам приготовления.
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в курице преимуществ больше, чем у говядины свинины и разных видов красного мяса.
По ее словам, эндокринологи рекомендуют сокращать красное мясо и переходить на любые виды индейки и птицы.
Она добавила, что курицы в рационе должно быть больше.
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«У курицы низкая калорийность независимо от того, какая часть, потому что там меньше насыщенных жиров и трансжиров. Если избирательно сравнивать разные части, то иногда курица превышает на 100 грамм просто чистого белка, который организмом лучше усваивается. Там много железа», — сказала врач.
По ее словам, эндокринологи рекомендуют сокращать красное мясо и переходить на любые виды индейки и птицы.
«Это способствует профилактике сахарного диабета. Сейчас вышли рекомендации по питанию для профилактики нейродегенеративных заболеваний, в том числе Альцгеймера, и ученые советуют один раз в неделю красное мясо, и несколько раз в неделю мясо птицы (от трех до пяти раз)», — объяснила Дианова.
Она добавила, что курицы в рационе должно быть больше.
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Анастасия Бондарева