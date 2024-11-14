Врач предупредил об опасных свойствах имбиря

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Во время холодов россиян часто одолевают болезни, верный способ спастись от которых — заварить чай с имбирем и лимоном.
Гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Доктор Ник (настоящее имя — Никита Харлов) в беседе с «Радио 1» заявил, что имбирь имеет не только целебные свойства, как считают многие, но и опасные.
По его словам, по вкусу можно понять, насколько сильная концентрация имбиря, потому что это будет очень остро и тяжело для употребления.
Он отметил, что имбирь не рекомендуется употреблять женщинам во втором триместре беременности и позже, а также тем, кто склонен к невынашиванию и к выкидышам.
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«Многие, чтобы вылечиться на следующий день натирают две чайные ложки имбиря и съедают. А это следует разбавлять, потому что если передозировать, то эффекты будут неприятные: может обостриться панкреатит, появиться жидкий стул, боль в животе, в целом неприятные ощущения. Более того, имбирь имеет способность к разжижению крови», — предостерег эксперт.
По его словам, по вкусу можно понять, насколько сильная концентрация имбиря, потому что это будет очень остро и тяжело для употребления.
«Лечебного эффекта я бы добивался через более низкие дозы. Когда они ощущаются, во рту будто теплее становится, но еще не жжет. А когда уже начинает отчетливо сильно жечь, так, что человек начинает чаще дышать и пытается этот вкус чем-то забить другим — это уже вредно. Это стимуляция за счет избыточного раздражения», — сказал врач.
Он отметил, что имбирь не рекомендуется употреблять женщинам во втором триместре беременности и позже, а также тем, кто склонен к невынашиванию и к выкидышам.
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Анастасия Бондарева