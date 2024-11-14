Терапевт назвал продукт, который спасает в период простуд

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Имбирь — спасатель многих людей в период простуд. Его корнеплод, как известно, содержит в себе большое количество антиоксидантов и витаминов группы В, С.
Гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Доктор Ник (настоящее имя — Никита Харлов) в беседе с «Радио 1» заявил, что имбирь ценится не за витамин С, как все предполагают.
По его словам, высушенный имбирь гораздо слаще обычного, поэтому люди его используют как специю без особых проблем, а наиболее сильным считается все-таки свежий корнеплод, и в связи с его терпкостью самым безопасным вариантом его использования будет чай.
Он добавил, что имбирь лучше не употреблять на голодный желудок, потому что может произойти обострение желудочно-кишечных заболеваний.
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«Это старое средство из еще растительной медицины. И основные его эффекты связаны с тем, что он является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. В нем содержится небольшое количество медикаментов, защищающих нашу систему от разного рода стрессоров, включая ту же простуду», — сказал он.
По его словам, высушенный имбирь гораздо слаще обычного, поэтому люди его используют как специю без особых проблем, а наиболее сильным считается все-таки свежий корнеплод, и в связи с его терпкостью самым безопасным вариантом его использования будет чай.
«Польза от засахаренного имбиря 50 на 50. У половины людей эта энергия из углеводов пойдет в дело, в том числе и на противовоспалительный эффект. Если к этому добавить салициловой кислоты, например, аспирина, то это будет даже способствовать снижению воспаления, и человек начнется натурально испускать из тебя тепло, а для другой половины людей засахаренный имбирь ситуацию может только ухудшить. К сожалению, сейчас трудно предсказать, от чего это именно зависит, но это основано на реакциях людей», — объяснил врач.
Он добавил, что имбирь лучше не употреблять на голодный желудок, потому что может произойти обострение желудочно-кишечных заболеваний.
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Анастасия Бондарева