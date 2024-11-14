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Терапевт назвал продукт, который спасает в период простуд

Врач Харлов: имбирь обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым эффектами
Фото: iStock/Dmitriy Sidor

Фото: iStock/Dmitriy Sidor

Имбирь — спасатель многих людей в период простуд. Его корнеплод, как известно, содержит в себе большое количество антиоксидантов и витаминов группы В, С.
Гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Доктор Ник (настоящее имя — Никита Харлов) в беседе с «Радио 1» заявил, что имбирь ценится не за витамин С, как все предполагают.
«Это старое средство из еще растительной медицины. И основные его эффекты связаны с тем, что он является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. В нем содержится небольшое количество медикаментов, защищающих нашу систему от разного рода стрессоров, включая ту же простуду», — сказал он.



По его словам, высушенный имбирь гораздо слаще обычного, поэтому люди его используют как специю без особых проблем, а наиболее сильным считается все-таки свежий корнеплод, и в связи с его терпкостью самым безопасным вариантом его использования будет чай.
«Польза от засахаренного имбиря 50 на 50. У половины людей эта энергия из углеводов пойдет в дело, в том числе и на противовоспалительный эффект. Если к этому добавить салициловой кислоты, например, аспирина, то это будет даже способствовать снижению воспаления, и человек начнется натурально испускать из тебя тепло, а для другой половины людей засахаренный имбирь ситуацию может только ухудшить. К сожалению, сейчас трудно предсказать, от чего это именно зависит, но это основано на реакциях людей», — объяснил врач.

Он добавил, что имбирь лучше не употреблять на голодный желудок, потому что может произойти обострение желудочно-кишечных заболеваний.

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В России стартовал конкурс на лучшую публикацию в СМИ на тему газоснабжения
14 ноября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз»

Начался приём работ на всероссийский конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба организатора конкурса — компании «Газпром межрегионгаз».
«Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах», «Лучшая публикация в печатном издании», «Лучшая публикация в информационном агентстве», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных сетях и блогах», «Лучший материал на радио», — говорится в сообщении.
На конкурс принимаются работы, опубликованные в период с 1 января текущего года по 1 августа 2025 года. Адрес электронной почты для приёма заявок: konkursgaz@yandex.ru.

Награждение победителей и призёров конкурса планируется провести осенью 2025 года в рамках Петербургского международного газового форума.

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В Подмосковье завершается рекультивация мусорного полигона «Шатурский»
14 ноября 2024, 11:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов «Шатурский», расположенного на территории городского округа Шатура, почти полностью завершена, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Тело полигона засыпано плодородной почвой и засеяно травами, налажена система сбора фильтрата, а свалочный газ из тела полигона будет сжигаться в установке по дегазации», — говорится в сообщении.
Благодаря рекультивации ликвидируется досаждавший жителям округа запах от свалки. Как объяснил замглавы Шатуры Василий Косолапов, запах устраняет сформированное особым образом тело полигона — послойная укладка, мембраны и специальные материалы.

«Количество оставшегося свалочного газа будет недостаточно для создания значимых неудобств нашим жителям», — подчеркнул Василий Косолапов.
Согласно плану, рекультивация полигона ТКО «Шатурский» должна быть завершена уже в эту пятницу — 15 ноября.

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#мусор
#отходы
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Загруженность дорог Подмосковья утром 14 ноября составила пять баллов
14 ноября 2024, 10:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 14 ноября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Ярославское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировали более миллиона автомобилей, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Омбудсмен Фаевская помогла заявителю с оформлением пенсии
14 ноября 2024, 10:08

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Пенсионер, столкнувшийся с жизненными трудностями, обратился к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Большую часть своей жизни он жил в Литве, где работал в сфере образования, преподавал русский язык и литературу. Однако весной 2024 года ему было отказано в продлении вида на жительство. По словам заявителя, он честно ответил на все вопросы, включая те, которые касались его отношения к России и ее политике.
«Я обратилась к главе городского округа Жуковский и в Социальный Фонд России с просьбой оказать помощь заявителю, учитывая его сложную ситуацию. Для заявителя было найдено подходящее жилье, а Социальный Фонд России назначил ему пенсию и направил запросы в Литовскую Республику. После получения ответа пенсия будет пересчитана в большую сторону», — сообщила Фаевская

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#омбудсмен
#подмосковье
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В Подмосковье усилили контроль за порядком на улицах с помощью искусственного интеллекта
14 ноября 2024, 10:05

Фото: istockphoto / monsitj

В Подмосковье продолжает развиваться ИИ-проект «Чистая территория». К системе «Безопасный регион» подключили дополнительные 30 тысяч камер. В результате общее количество камер превысило 51 тысячу, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Увеличение количества камер в этом проекте значительно расширяет возможности мониторинга и контроля, повышает скорость реагирования на возникающие проблемы», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В пятёрку лидеров по количеству камер вошли городские округа Одинцово, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Мытищи.

По словам Куртяник, благодаря нейросети на улицах Московской области было устранено более 67 тысяч нарушений чистоты и порядка.

Чаще всего нейросеть выявляла мусор на контейнерных площадках, смет на дорогах и неубранный снег.

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#подмосковье
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На четырёх улицах Жуковского вводят ограничения на остановку автомобилей
14 ноября 2024, 09:39

Фото: istockphoto.com/Eugene Makarov

Ограничения на остановку транспорта появятся на четырёх улицах в подмосковном Жуковском — с 16 ноября на Московской, Энергетической и Менделеева, а с 1 января будущего года — и в Новорождественном проезде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На Энергетической улице остановка будет запрещена от улицы Менделеева до Московской. На Московской — рядом с контейнерной площадкой на отрезке протяжённостью 20 метров, а также на всей улице Менделеева», — говорится в сообщении.
В Новорождественном проезде запрет на остановку тоже будет действовать на всей протяжённости дороги.

Водителей предупреждают, что автомобили, оставленные на указанных улицах, будут эвакуировать на штрафную стоянку.

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#остановка
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#машины
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В МОЦОМДе детям будут включать аудиосказки
14 ноября 2024, 09:22

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) объявляет о запуске уникального проекта «Сказки от тёти Тани», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сказки от тёти Тани» — это аудиосказки для детей, которые читает врач акушер-гинеколог из родового отделения Люберецкого родильного дома МОЦОМДа Татьяна Борисова. Она является представительницей династии врачей акушеров-гинекологов.
«Это не просто рассказы, это волшебный мир, который поможет вашим малышам развивать воображение, погрузиться в чудеса и научиться многому новому. Каждая история наполнена добротой, теплом и знаниями, которые так важны для взросления», — сообщила пресс-секретарь МОЦОМДа Ирина Урсул.
Аудиосказки будут выходить каждую среду. За выпусками можно следить на канале МОЦОМДа в Telegram, в VK и в группе Городского округа Люберцы.

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На территории Ногинского кластера установили около тысячи мусорных контейнеров
14 ноября 2024, 09:19

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Почти тысячу новых контейнеров для сбора мусора установил в Ногинском кластере региональный оператор по обращению твёрдыми коммунальными с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Ногинском кластере было установлено 956 новых контейнеров взамен «пострадавших» —испорченных или украденных. Кроме того, более 3100 контейнеров было отремонтировано», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что дополнительно было закуплено ещё 196 мусорных контейнеров объёмом 1,1 кв. м. В ближайшее время эти контейнеры также будут установлены на территории Ногинского кластера.

В Ногинский кластер входят 12 городских округов: Богородский, Балашиха, Лосино-Петровский, Электросталь, Пушкинский, Фрязино, Орехово-Зуевский, Щёлково, Звёздный городок, Черноголовка, Реутов и Павловский Посад.

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#подмосковье
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Стало известно, что окна в подъездах могут сэкономить семейный бюджет
Депутат Якубовский: открытые окна в подъездах могут сказаться на расходах семьи
14 ноября 2024, 08:51

Фото: istockphoto/Pavel Byrkin

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский призвал граждан внимательно следить за состоянием окон в подъездах многоквартирных домов. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, открытые окна могут привести к значительным теплопотерям, что, в свою очередь, негативно скажется на расходах семейного бюджета на отопление.

Якубовский отметил, что невынужденные теплопотери могут увеличивать расходы на отопление до 10%. Депутат объяснил, что если окна в подъездах не закрыты, необходимо незамедлительно приглашать сотрудников управляющей компании для устранения этой проблемы.

Кроме того, парламентарий предупредил о возможных серьезных последствиях, связанных с открытыми окнами, таких как разморозка стояков отопления, что создаст неудобства для всех жильцов дома. Он также добавил, что в случае низкой энергоэффективности здания счета за тепло могут вырасти еще больше, затрагивая всех жителей.

Ранее стало известно, что сегодня в ГД будет внесён законопроект, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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