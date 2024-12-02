Диетолог Пичугина назвала продукты, защищающие от инсульта

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Правильное питание помогает не только избавиться от ожирения, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря чему снижается риск инсульта. О том, какие продукты защищают сосуды, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Основа здорового рациона – овощи и фрукты. Их нужно съедать не менее 400 граммов в день. Важной составляющей здорового питания являются также полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего, Омега-3. Они содержатся в жирных сортах морской рыбы, водорослях, семенах льна и чиа, грецких орехах», — сказала Инна Пичугина.Она также отметила, что здоровье сердца поддерживают магний и калий, поэтому в рационе должны быть продукты, которые содержат эти элементы.
«Это, например, картофель, запеченный в «мундире», чернослив, фасоль, овсянка, курага и пшено», — уточнила диетолог.При этом содержание соли в пище желательно уменьшить до пяти граммов в день.
«Пять граммов — это одна чайная ложка. И поваренную соль лучше заменить на йодированную», — добавила Пичугина.Она также подчеркнула, что важно максимально сократить употребление сахара, поскольку он приводит к набору избыточного веса, что нагружает сердечно-сосудистую систему. И крайне желательно полностью исключить из рациона трансизомеры жирных кислот (ТЖК) — твердые маргарины. Именно эти маргарины повышают уровень плохого холестерина, из-за чего значительно увеличивается риск инсультов и инфарктов.
«ТЖК входят в состав многих мучных продуктов и кондитерских изделий промышленного производства», — пояснила Пичугина.Диетолог сообщила, что «тарелка здорового питания» должна наполовину состоять из овощей и фруктов — по 30% и 20% соответственно, на четверть — из белковых продуктов: птицы, рыбы, орехов, бобовых, и на четверть — из цельнозерновых продуктов: круп, изделий из твёрдых сортов пшеницы и цельнозерновой муки. Ив каждый прием пищи нужно включать 200-250 мл несладких напитков: воду, чай или кофе.
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