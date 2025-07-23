Россияне обиделись на запрет «доширак-туризма» в Абхазии

23 июля 2025, 21:55

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Абхазия столкнулась со значительным снижением турпотока после заявления сотрудницы Минтуризма страны Кристины Лакербая о том, что республика не нуждается в русских туристах, «питающихся дошираками». Об этом сообщает издание «Турпром».