Россияне обиделись на запрет «доширак-туризма» в Абхазии
Абхазия столкнулась со значительным снижением турпотока после заявления сотрудницы Минтуризма страны Кристины Лакербая о том, что республика не нуждается в русских туристах, «питающихся дошираками». Об этом сообщает издание «Турпром».
Сокращение числа туристов оказало негативное влияние на гостиничный бизнес региона Усугубляют проблемы отзывы путешественников, отмечающих недостатки инфраструктуры и случаи воровства.
Многие полагают, что Абхазия привлекательна своей природой, однако не предлагает качественного гостиничного сервиса.
22 июня Лакербая заявила, что Абхазии не нужны туристы, приезжающие «за 300 рублей», поскольку они не покупают сувениры и питаются «Дошираком». Вероятно, речь идёт о бюджетных турах, которые предлагает крупный российский туроператор. Такое высказывание политика вызвало негативную реакцию в соцсетях, где указали на проблемы с сервисом и инфраструктурой в стране.
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