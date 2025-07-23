Россиянам рассказали, как защитить бытовую технику от перегрева в летний период
Галкин: летом кондиционеры необходимо включать минимум на 40 минут
Летом необходимо беречь бытовую технику от перегрузки и других неочевидных опасностей. Об этом рассказал директор по продукту бренда бытовой техники и электроники Hyundai Александр Галкин.
При жаркой погоде холодильники, кондиционеры и стиральные машины могут сломаться из-за высоких температур и увеличенной нагрузки.
«В холодильниках появляется больше продуктов, и их чаще открывают-закрывают, стиральные машины работают по несколько стирок в день из-за частой смены белья, а кондиционеры не успевают «отдыхать» между переключением режимов. Всё это современная техника в состоянии выдержать, но во всем нужна мера и знание некоторых простых правил», — отметил Галкин в беседе с «Известиями».
Он пояснил, что в жаркую погоду холодильник лучше отодвинуть от стены на 8-10 см. Стиральную машину стоит загружать на один кг меньше нормы, а кондиционер включать минимум на 40 минут, установив комфортную температуру.
В свою очередь эксперт «МегаФона», руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония рассказал RT, что в дождливые дни необходимо дополнительно защищать смартфоны.
«Прежде всего, стоит обратить внимание на специальные чехлы из водонепроницаемых материалов. Дополнительную защиту обеспечивают защитные заглушки для портов и разъёмов. Они предотвращают попадание влаги внутрь даже при кратковременном контакте с водой», — посоветовал эксперт.
Если же телефон намок, то его стоит выключить и снять чехол, далее необходимо протереть устройство сухой тряпкой и оставить сушиться. Смартфон ни в коем случае нельзя подключать к зарядке до полного высыхания, а также использовать фен, заключил Джакония.