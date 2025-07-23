Россиянам рассказали, как защитить бытовую технику от перегрева в летний период

23 июля 2025, 18:41

Галкин: летом кондиционеры необходимо включать минимум на 40 минут

Фото: iStock/FabrikaCr

Летом необходимо беречь бытовую технику от перегрузки и других неочевидных опасностей. Об этом рассказал директор по продукту бренда бытовой техники и электроники Hyundai Александр Галкин.





При жаркой погоде холодильники, кондиционеры и стиральные машины могут сломаться из-за высоких температур и увеличенной нагрузки.





«В холодильниках появляется больше продуктов, и их чаще открывают-закрывают, стиральные машины работают по несколько стирок в день из-за частой смены белья, а кондиционеры не успевают «отдыхать» между переключением режимов. Всё это современная техника в состоянии выдержать, но во всем нужна мера и знание некоторых простых правил», — отметил Галкин в беседе с «Известиями».

«Прежде всего, стоит обратить внимание на специальные чехлы из водонепроницаемых материалов. Дополнительную защиту обеспечивают защитные заглушки для портов и разъёмов. Они предотвращают попадание влаги внутрь даже при кратковременном контакте с водой», — посоветовал эксперт.