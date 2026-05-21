Профсоюз работников Samsung анонсировал масштабную забастовку

21 мая 2026, 02:40

Reuters: более 45 тысяч работников Samsung планируют выйти на забастовку

Профсоюз работников Samsung намерен провести 18‑дневную забастовку, которая стартует 21 мая. В ней могут принять участие свыше 45 тысяч сотрудников компании, что станет крупнейшей протестной акцией в истории конгломерата, пишет Reuters.