Профсоюз работников Samsung анонсировал масштабную забастовку
Профсоюз работников Samsung намерен провести 18‑дневную забастовку, которая стартует 21 мая. В ней могут принять участие свыше 45 тысяч сотрудников компании, что станет крупнейшей протестной акцией в истории конгломерата, пишет Reuters.
Причиной протеста стал провал переговоров с руководством корпорации. Профсоюз выдвинул два ключевых требования, среди которых — отмена 50‑процентного ограничения годовых бонусов от зарплаты и выделение на премии 15% от операционной прибыли сроком более чем на один год. Руководство Samsung сочло эти условия неприемлемыми, что и привело к решению организовать забастовку.
Реакция рынка на новость оказалась ощутимой: после сообщений о готовящемся протесте стоимость акций корпорации снизилась на 1,6%. При этом за последнюю неделю падение котировок достигло 4,5%.
