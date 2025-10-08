В Шатуре наградили лучших профсоюзных работников
Праздник, посвящённый 120-летию профсоюзного движения и 35-летию Федерации независимых профсоюзов России, провели в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Торжественное мероприятие состоялось в Шатурском лицее. Лучшим профсоюзным работникам вручили благодарственные письма и грамоты. В программу также вошёл концерт, на котором выступали артисты ДК им. Нариманова.
«С поздравлениями к коллегам обратилась председатель профсоюзных организаций округа Наталья Кузнецова. Она отметила всех, кто верен общему делу», — говорится в сообщении.На территории округа Шатура действует семь профсоюзных организаций — на транспортных и энергетических предприятиях, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, в органах власти и в лесной отрасли. Членами профсоюзов являются около 13 тысяч человек.